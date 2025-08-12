Axel Kicillof recorrió La Matanza y llamó a "marcarle un límite" a Javier Milei
El gobernador bonaerense recorrió el partido de La Matanza, donde mas de mil familias recibieron las escrituras de sus casas.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvo presente La Matanza junto a la vicegobernadora, Verónica Magario, y el intendente Fernando Espinoza, con quienes recorrió el municipio y entregó escrituras de viviendas a más de mil familias.
Tras destacar la importancia de la presencia del gobierno bonaerense en el acompañamiento de los vecinos, Kicillof resaltó la oportunidad de “marcarle un límite” al presidente Javier Milei en las próximas elecciones legislativas del 7 de septiembre.
“Estamos en una situación muy complicada. Cuando nos preguntan qué hacer ante esto, desde la provincia y el municipio damos respuestas, acompañamos, decimos que somos un ‘escudo y red’ contra las políticas de Milei”, pronunció el gobernador y agregó: "Fue un día muy productivo, pero también un día donde vimos los efectos de la política económica de Milei y las consecuencias de su plan de crueldad y abandono”.
En este sentido, puntualizó que “el 7 de septiembre hay una oportunidad enorme de marcarle un límite a Milei, de ponerle un freno”.
Magario, por su parte, subrayó que "es tiempo de que, frente a esta crueldad, empecemos a poner un poco de amor y responsabilidad frente a la gran irresponsabilidad que ha producido el gobierno de Milei".
La vicegobernadora sostuvo que el Presidente "es fuerte con los más débiles, pero es muy débil con los más fuertes, con el poder económico, con los banqueros y con las multinacionales que vienen a saquear nuestros recursos naturales".
Espinoza, a su turno, remarcó: "Quienes nacimos en una familia de trabajadores sabemos lo que significan estas escrituras que hoy entregamos: son diplomas para las mamás y los papás, las abuelas y los abuelos, quienes trabajaron durante toda su vida para tener la seguridad de la casa propia. Hoy pudimos hacer realidad los sueños de muchas familias".
"Esto muestra dos argentinas. Por un lado, la Argentina de Milei, donde los jubilados pasan hambre y sufren porque no pueden comprar los medicamentos que necesitan, donde los trabajadores no pueden jubilarse con una moratoria y donde los docentes, los médicos, los trabajadores de distintos rubros no llegan a fin de mes. Una Argentina de tristeza, bronca y desesperanza. Por otro lado, está la Argentina de la provincia de Buenos Aires, que es una isla en este contexto, porque acá en la provincia se siguen inaugurando obras", cerró.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario