Denuncian intento de hackeo a la Junta Electoral bonaerense: "Campaña roñosa"
En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco, aseguró que un intento de hackeo a la Junta Electoral que se da en el marco de una "campaña roñosa" encabezada por los libertarios, con Milei a la cabeza.
El gobierno bonaerense denunció un intento de hackeo a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, en medio de una campaña electoral marcada por la difusión de videos y noticias falsas vinculadas a Axel Kicillof.
Así lo confirmó este lunes por la mañana el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por los ministros de Seguridad y de Hábitat y Desarrollo Urbano, Javier Alonso y Silvina Batakis, respectivamente.
"Empezó hace poquito y ya vimos dos eventos de campaña roñosa. Uno fue esa foto penosa, cuando estuvieron cuatro minutos en La Matanza", dijo Bianco, agregando que “después está el videíto editado del gobernador, como ya habían hecho en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Preparémonos, van a hacer esto todos los días", agregó.
Por estas horas el área de Gobierno Digital trabaja de manera conjunta con la Corte Suprema bonaerense y el propio organismo afectado para reforzar la seguridad informática. “Hay permanentemente intentos de hackeo de los sistemas”, advirtió ministro de Gobierno.
Cómo impacta la recesión en territorio bonaerense
En otro orden, el ministro Carlos Bianco manifestó que los sectores productivos más importantes de la provincia "están siendo muy castigados" por las políticas implementadas desde el gobierno de Javier Milei, advirtiendo que "hay empresas muy importantes que han cerrado o han echado personal".
"Hoy no es negocio producir en Argentina porque hay empresas que prefieren importar. El gobierno de Milei no tiene políticas de producción", aseguró, indicando que esta situación genera "un impacto muy fuerte" en toda la región debido a la baja significativa en la construcción, en la industria y en el comercio.
"Cada vez que sube un gobierno de derecha dice que las inversiones van a llegar, como dijo en su momento (Mauricio) Macri que iba a haber 'lluvia de inversiones'. Por el contrario, las empresas transnacionales se están yendo del país”, agregó.
En ese sentido, Bianco precisó que “el impacto es doble: no sólo contra la industria sino también contra el comercio. Esto contrarresta el divague de lo que fue la cadena nacional de la semana pasada".
Cerca del cierre, el ministro bonaerense ratificó que el gobernador Kicillof realizó la denuncia contra las tareas de espionaje que llevó a cabo la SIDE sobre políticos opositores y militantes (que se hicieron públicas luego de una investigación realizada por el periodista Hugo Alconada Mon) y remarcó que se debe proteger la sociedad democrática en la que vivimos.
