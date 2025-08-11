Denuncian intento de hackeo a la Junta Electoral bonaerense: "Campaña roñosa"

"Hoy no es negocio producir en Argentina porque hay empresas que prefieren importar. El gobierno de Milei no tiene políticas de producción", aseguró, indicando que esta situación genera "un impacto muy fuerte" en toda la región debido a la baja significativa en la construcción, en la industria y en el comercio.

"Cada vez que sube un gobierno de derecha dice que las inversiones van a llegar, como dijo en su momento (Mauricio) Macri que iba a haber 'lluvia de inversiones'. Por el contrario, las empresas transnacionales se están yendo del país”, agregó.

En ese sentido, Bianco precisó que “el impacto es doble: no sólo contra la industria sino también contra el comercio. Esto contrarresta el divague de lo que fue la cadena nacional de la semana pasada".

Cerca del cierre, el ministro bonaerense ratificó que el gobernador Kicillof realizó la denuncia contra las tareas de espionaje que llevó a cabo la SIDE sobre políticos opositores y militantes (que se hicieron públicas luego de una investigación realizada por el periodista Hugo Alconada Mon) y remarcó que se debe proteger la sociedad democrática en la que vivimos.