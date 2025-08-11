Axel Kicillof chicaneó a Javier Milei: "Estuvo 5 minutos en La Matanza y huyó de los vecinos"
El gobernador de la Provincia cargó también con dureza contra los libertarios luego de la difusión de una fake news en el marco de la campaña hacia las legislativas bonaerenses.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó con dureza al presidente Javier Milei que bajó la semana pasada al territorio, por primera vez desde su desembarco en la Casa Rosada hace ya más de un año y medio, para sacarse una foto en La Matanza y lanzar así la campaña libertaria de cara a las elecciones legislativas bonaerenses.
"Otra noticia falsa es que Milei fue a La Matanza. No fue a La Matanza. Milei armó un pequeño operativo de marketing, un montaje, mostrando un cartel, estuvo 20 minutos desde que llegó hasta que se fue, así que estuvo 5 minutos parado en ese territorio", aseguró en diálogo con Radio 10.
"Estuvo 5 minutos y huyó después porque los vecinos que lo vieron decidieron ir a hablarle y a decirle otras cosas, que no necesitaban grabar", aseguró Kicillof quien también apuntó contra el oficialismo y el vocero presidencial, Manuel Adorni, por difundir, una vez más, fake news.
El mandatario bonaerense calificó la campaña libertaria a la que calificó de "roñosa" en redes sociales, con lo que llamó "milicias digitales".
"Yo denominé la campaña roñosa, la creación de una suerte de campaña compuesta de noticias falsas elementos turbios, pauta encubierta, eso es lo que se nos viene, y todavía no empezaron otro tipo de operaciones que pueden tener que ver con denuncias en la justicia", advirtió Kicillof.
Campaña en Provincia
El jueves, Milei se metió de lleno en la campaña bonaerense y se tomó una foto junto a los candidatos de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO. En la imagen se puede observar al mandatario libertario y los candidatos en un baldío de Villa Celina, sosteniendo una bandera con la proclama: "Kirchnerismo nunca más".
Junto a Milei se ubicó el excomisario Maximiliano Bondarenko, quien quedó en el centro de la polémica por la denuncia del gobierno de Kicillof a 24 policías que, según la cartera de Seguridad bonaerense, trabajaban para el ahora candidato libertario. Del otro lado, junto a Karina Milei se ubicó Diego Valenzuela, el intendente de Tres de Febrero que dejó el PRO, se sumó a las filas libertarias y ahora es muy cercano al Presidente.
Kicillof también apuntó a Bondarenko y cuestionó sus vínculos con "oficiales en actividad", a quienes acusó de estar "trabajando con un candidato con recursos de la Policía, información, lo cual esta prohibido".
