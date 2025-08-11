Axel Kicillof chicaneó a Javier Milei: "Estuvo 5 minutos en La Matanza y huyó de los vecinos"

axel kicillof1.jpg

Campaña en Provincia

El jueves, Milei se metió de lleno en la campaña bonaerense y se tomó una foto junto a los candidatos de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO. En la imagen se puede observar al mandatario libertario y los candidatos en un baldío de Villa Celina, sosteniendo una bandera con la proclama: "Kirchnerismo nunca más".

Junto a Milei se ubicó el excomisario Maximiliano Bondarenko, quien quedó en el centro de la polémica por la denuncia del gobierno de Kicillof a 24 policías que, según la cartera de Seguridad bonaerense, trabajaban para el ahora candidato libertario. Del otro lado, junto a Karina Milei se ubicó Diego Valenzuela, el intendente de Tres de Febrero que dejó el PRO, se sumó a las filas libertarias y ahora es muy cercano al Presidente.

Kicillof también apuntó a Bondarenko y cuestionó sus vínculos con "oficiales en actividad", a quienes acusó de estar "trabajando con un candidato con recursos de la Policía, información, lo cual esta prohibido".