Axel Kicillof acelera su campaña en la Provincia: hoy recorre cuatro municipios

Tras su paso por Morón, Kicillof visitará Ituzaingó. Allí, junto a Pablo y Alberto Descalzo, inaugurará la ampliación de un edificio escolar y entregará vehículos policiales. Mientras que en Hurlingham recorrerá a Ruta Provincial 4, con una repavimentación de 7,8 km que impacta en tres municipios: Tres de Febrero, San Martín y Hurligham.

“Ahí está Tres de Febrero, que se quejaba el intendente, Diego Valenzuela, que no tenía obra pública, vamos a estar inaugurando esa obra por la ruta que además son tarea de señalización de la ruta”, aseguró el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco. "Ya estamos en campaña, pero la agenda del gobernador no varía, en campaña o fuera de campaña porque se trata de lo mismo: recorrer la Provincia, inaugurar obras, seguir entregando materiales y equipamientos. No dista mucho”, puntualizó Bianco.

Valenzuela, jefe comunal de Tres de Febrero, es además el primer candidato a senador en la Primera sección electoral por la Alianza La Libertad Avanza.