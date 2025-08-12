Axel Kicillof acelera su campaña en la Provincia: hoy recorre cuatro municipios
El gobernador Axel Kicillof visitará hoy e inaugurará obras en Avellaneda, Morón, Ituzaingó y Hurlingham. En campaña destacará el avance de la obra pública frente al ajuste que impulsan los libertarios y macristas.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se pondrá a la cabeza de la campaña de cara a las próximas elecciones legislativas locales del próximo 7 de septiembre y reforzará su presencia en municipios clave. El eje de sus recorridas será, principalmente, la Primera sección electoral, donde el peronismo pondrá en juego cinco bancas en el Senado bonaerense. Se trata de la mitad de la totalidad de bancas que aporta la región en la Cámara alta provincial.
La Primera sección electoral aparece como un escenario complejo para el peronismo y tras la actualización del padrón electoral se convirtió en la sección con mayor cantidad de votantes, superando incluso a la histórica más populosa Tercera sección, donde el peronismo confía en obtener buenos resultados.
Así, Kicillof visitará este martes en Avellaneda, Morón, Ituzaingó y Hurlingham.
En Avellaneda el mandatario provincial recorrió junto al intendente Jorge Ferraresi obras en el Puerto de Dock Sud.
En tanto, en Morón inaugurará un nuevo edificio para la secundaria 48. Se trata de una obra financiada por medio de un crédito de más de mil millones de pesos de la Confederación Andina de Fomento (CAF). También recorrerá el Hospital Güemes de Morón y hará entrega de nuevos equipos de mamografía y rayos X.
Tras su paso por Morón, Kicillof visitará Ituzaingó. Allí, junto a Pablo y Alberto Descalzo, inaugurará la ampliación de un edificio escolar y entregará vehículos policiales. Mientras que en Hurlingham recorrerá a Ruta Provincial 4, con una repavimentación de 7,8 km que impacta en tres municipios: Tres de Febrero, San Martín y Hurligham.
“Ahí está Tres de Febrero, que se quejaba el intendente, Diego Valenzuela, que no tenía obra pública, vamos a estar inaugurando esa obra por la ruta que además son tarea de señalización de la ruta”, aseguró el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco. "Ya estamos en campaña, pero la agenda del gobernador no varía, en campaña o fuera de campaña porque se trata de lo mismo: recorrer la Provincia, inaugurar obras, seguir entregando materiales y equipamientos. No dista mucho”, puntualizó Bianco.
Valenzuela, jefe comunal de Tres de Febrero, es además el primer candidato a senador en la Primera sección electoral por la Alianza La Libertad Avanza.
