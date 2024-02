Axel Kicillof: "Milei no sólo somete al pueblo a un ajuste salvaje, sino que se roba los recursos de las provincias"

Embed - Conferencia de Prensa

El gobernador sostuvo que la decisión del Presidente fue "arbitraria e intempestiva" y que eliminó el Fondo de Fortalecimiento Financiero que estaba contemplado en el presupuesto nacional. Kicillof agregó: "Tenemos un presidente que tuitea de manera compulsiva, las cosas más absurdas y violentas, irreproducibles" y que ataca a todos los gobernadores. "El ajuste no fue contra la casta, fue contra el pueblo".

En el gobierno de Kicillof se enteraron de la medida por el Boletín Oficial pero ya venía padeciendo desde diciembre y enero la falta del envío de esos fondos del Fondo de Fortalecimiento Fiscal.

Kicillof recurrirá a la Corte Suprema

"Está en juego la sobernía de nuestro país", sostuvo el gobernador en conferencia y aseguró: "Nosotros agotamos las instancias administrativas, de diálogo. Hoy instruimos al fiscal de Estado para que inicie acciones ante la Corte Suprema de la Nación y que cautelarmente restituya los fondos que nos sacaron. Esto es importante porque no afecta solo a la Provincia de Buenos Aires, afecta a todas las provincias. Está en juego la unidad nacional y la Constitución Argentina", expresó Kicillof.

"El día de mañana tendremos reuniones con todos los gobernadores, de todos los espacios para dar una respuesta conjunta. Ni este decreto ni el otro decreto pueden seguir en vigencia. Esto no es un chiste, no es un juego, no es una serie de Netflix. No vamos a claudicar en la defensa y los derechos de los intereses de nuestra provincia y nuestro pueblo", añadió el gobernador.