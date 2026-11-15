Bienestar, salud y turismo: funcionarios santiagueños destacaron el impacto federal del festival WELL FEST
El jefe de Gabinete provincial, Víctor Araujo, y los intendentes Llamil Abdala, Mario Benavente y Domingo Gatella valoraron la iniciativa sobre vida sana.
En el marco del desarrollo del festival Wellfest en Santiago del Estero, referentes políticos y jefes comunales de la provincia destacaron la importancia de promover iniciativas federales vinculadas al bienestar, la salud integral y la actividad física.
El valor del encuentro y la mirada federal
Durante el evento, que combinó propuestas sobre calidad de vida, salud psicológica y alimentación saludable, el jefe de Gabinete provincial, Víctor Araujo, remarcó la decisión de abrir espacios a este tipo de iniciativas en el territorio.
"Es una iniciativa donde se conjuga también conceptos que son de la actualidad, que tienen que ver con la calidad de vida, con el bienestar, con la salud y que tienen que ir indefectiblemente de la mano con el deporte, con la salud psicológica y con la alimentación saludable", señaló Araujo, subrayando la necesidad de que los actores sociales trabajen en la concientización.
Por su parte, el intendente de La Banda, Llamil Abdala, expresó su satisfacción por el desarrollo de las actividades y destacó el marco del encuentro: "Es un evento hermosísimo, la verdad. En lo particular, muy contento con todo lo que he visto; realmente abordar desde todas las dimensiones a la persona y hablar del bienestar creo que es muy importante".
El impacto turístico y económico en Termas de Río Hondo
En sintonía con las declaraciones, el intendente de Termas de Río Hondo, Domingo Gatella, puso el foco en la relevancia de recibir este tipo de convocatorias masivas para potenciar el movimiento regional.
"Es muy importante el tema de la salud hoy que está tan en vela de todos. Yo siempre defiendo a todos los eventos porque generan la cadena económica, se pone en marcha y realmente es lo que estamos necesitando permanentemente", valoró el jefe comunal, agradeciendo la articulación institucional en la provincia.
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