"Es una iniciativa donde se conjuga también conceptos que son de la actualidad, que tienen que ver con la calidad de vida, con el bienestar, con la salud y que tienen que ir indefectiblemente de la mano con el deporte, con la salud psicológica y con la alimentación saludable", señaló Araujo, subrayando la necesidad de que los actores sociales trabajen en la concientización.