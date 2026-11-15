WELL FEST EN VIVO: seguí y mirá la segunda jornada del festival federal de salud y bienestar

La nutrición también tendrá un lugar destacado de la mano de Romina Pereiro, licenciada en Nutrición y especialista en educación alimentaria y comunicación en salud. Es cofundadora de Proyecto JA!, iniciativa dedicada a promover hábitos saludables y prevenir la obesidad infantil, y autora de varios libros sobre alimentación. En WELL FEST presentará “Alimentación y bienestar”, una charla sobre hábitos saludables, nutrición y herramientas prácticas para mejorar la alimentación cotidiana.

Por su parte, Naty Franz, referente del bienestar y la transformación personal en Latinoamérica, acercará dos propuestas participativas. A través de “Tapping: una experiencia para conectar con el bienestar”, compartirá una charla, una práctica de esta técnica y la presentación de su libro.

Además, con “Bienestar, movimiento y vida real”, invitará al público a participar de una experiencia que integra movimiento y herramientas para el bienestar cotidiano. Es creadora del Método NF, una propuesta que combina yoga, Tapping, meditación y autoexploración, y autora de varios libros publicados por Penguin Random House, entre ellos A Todo Tapping y Sé Quien Quieras Ser: Método NF.

La salud digestiva será otro de los ejes del festival con la participación del Dr. Facundo Pereyra, médico especialista en Medicina Interna, Gastroenterología y Endoscopia Digestiva. Es desarrollador del Programa B15®, dedicado a la medicina digestiva y el bienestar, y autor de libros como Resetea tus intestinos, Hábitos y SIBO.

En su encuentro “Resetea tu intestino”, conversará con el público sobre salud digestiva, microbiota y bienestar intestinal, acercando conocimientos y herramientas para comprender la importancia del cuidado del intestino en la salud integral.

Dos jornadas para vivir la revolución del bienestar

Además de las charlas y encuentros con especialistas, WELL FEST ofrecerá una programación que integrará actividad física, experiencias de relajación, alimentación saludable, propuestas para las infancias, innovación, moda sustentable y entretenimiento.

El público podrá participar de clases y actividades de movimiento, experiencias de conexión y bienestar, espacios de formación y prevención, propuestas gastronómicas y distintas iniciativas pensadas para compartir en comunidad y entre generaciones.

Impulsado por Indalo Well, junto con Grupo Indalo y en articulación con la provincia de Santiago del Estero, el festival propone una mirada integral del bienestar y acercar una nueva conversación sobre el cuidado integral de la salud y la calidad de vida.