Internaron a Norberto Marcos en terapia intensiva: qué se sabe sobre su estado de salud
El productor y expareja de Fátima Florez fue derivado a cuidados intensivos tras presentar fiebre alta y fuertes dolores.
La preocupación por la salud de Norberto Marcos va en aumento. El productor teatral, expareja de Fátima Florez, fue trasladado a terapia intensiva del Sanatorio de La Trinidad de Palermo durante la noche del sábado, luego de permanecer internado y atravesar varios días de malestar físico.
La información se conoció este domingo a través del periodista Juan Etchegoyen, quien compartió detalles de la situación en su cuenta de X. Según precisó, el productor continúa bajo observación médica y fue sometido a distintos procedimientos para intentar establecer el origen de los síntomas que presenta.
“Norberto Marcos fue derivado en la noche del sábado a terapia intensiva del Sanatorio Trinidad de Palermo”, informó Etchegoyen. Además, agregó: “Está en observación haciéndose estudios y fue sometido a algunas punciones para poder detectar el problema que lo tiene con un malestar hace días”.
Qué se sabe de su cuadro
En el programa Infama, el periodista Oliver Quiroz también aportó información sobre la evolución del productor. Según explicó, durante las últimas horas habría presentado fiebre elevada y fuertes dolores corporales, aunque todavía existe hermetismo sobre el diagnóstico.
“Hay mucho hermetismo en cuanto a su diagnóstico y hay que ser muy cuidadoso”, advirtió al referirse a la situación médica de Marcos. También trascendió que le habrían retirado el teléfono celular, por lo que actualmente no tendría comunicación con sus familiares a través de ese dispositivo.
En medio de la preocupación, su hijo Federico se acercó al sanatorio para acompañarlo. “Su hijo Federico lo vino a visitar, estaba hasta hoy a la mañana”, contó el cronista durante la emisión del ciclo.
Por otro lado, Quiroz mencionó que al productor le habrían detectado “agua en un pulmón”, aunque aclaró que no se trata de una información confirmada.
A su vez, Marcela Tauro sumó detalles sobre los estudios que le vienen realizando y explicó que los profesionales buscan identificar el origen de una posible infección. “Lleva muchos días internado porque intentaban encontrarle la bacteria que está en su cuerpo y que le provocó mucha fiebre”, señaló la conductora.
Por el momento, no trascendieron precisiones oficiales sobre el diagnóstico ni sobre los próximos pasos del tratamiento. Mientras permanece internado en terapia intensiva, sus familiares y allegados siguen de cerca su evolución.
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