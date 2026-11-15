Internaron a Norberto Marcos en terapia intensiva: qué se sabe sobre su estado de salud

En medio de la preocupación, su hijo Federico se acercó al sanatorio para acompañarlo. “Su hijo Federico lo vino a visitar, estaba hasta hoy a la mañana”, contó el cronista durante la emisión del ciclo.

Por otro lado, Quiroz mencionó que al productor le habrían detectado “agua en un pulmón”, aunque aclaró que no se trata de una información confirmada.

A su vez, Marcela Tauro sumó detalles sobre los estudios que le vienen realizando y explicó que los profesionales buscan identificar el origen de una posible infección. “Lleva muchos días internado porque intentaban encontrarle la bacteria que está en su cuerpo y que le provocó mucha fiebre”, señaló la conductora.

Por el momento, no trascendieron precisiones oficiales sobre el diagnóstico ni sobre los próximos pasos del tratamiento. Mientras permanece internado en terapia intensiva, sus familiares y allegados siguen de cerca su evolución.