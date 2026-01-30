Bullrich recibió a la familia de Jeremías Monzón y volvió a pedir la baja de la edad de imputabilidad

patricia bullrich familia jeremias monzon



“Se va a trabajar en el mes de febrero. Estaba en diputados, la legisladora Rodríguez Machado es la que impulsó. Trató todo el año de que se vote y después se complicó”, agregó.

Luego explicó que: “La ley penal retroactiva no va a caber. Pero ya estuvimos hablando con los abogados para que haya algunas consecuencias y no sea como si nada hubiera pasado”.

“Hubo muchos casos en los que intentamos. Hace más de 20 años que estamos trabajando en esto. El gobierno tuvo la decisión de impulsarlo. La política muchas veces decide por la política y no por la sociedad. Va a ser ley en el corto plazo, sé que esto no lo va a traer la justicia”, dijo Bullrich.

Mientras tanto, en la investigación por el crimen de Monzón, la justicia local sumó una nueva imputación: Nadia Juárez, de 41 años, madre de la menor detenida. El fiscal Francisco Cecchini, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), le atribuyó una participación secundaria en el hecho y la acusó en el marco de una calificación de homicidio agravado, por la modalidad y la intervención de más de una persona.

Con la detención de Juárez, ya son cuatro las personas involucradas en la causa: la menor M.A., de 16 años, hija de la imputada; dos adolescentes de 14 años, que por su edad no son punibles, y la mujer recientemente imputada.

El crimen ocurrió el 18 de diciembre pasado en un predio abandonado del barrio Chalet, frente a la cancha de Colón, en el acceso sur de la capital provincial. De acuerdo con lo que trascendió, Monzón, de 15 años y residente en Santo Tomé, fue citado al lugar por M.A. y luego atacado por dos menores que lo golpearon, le asestaron 23 puñaladas y lo agredieron hasta matarlo. Después, le sustrajeron la ropa y la descartaron en el lago del Parque Sur, donde también improvisaron una tumba.