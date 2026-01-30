Bullrich recibió a la familia de Jeremías Monzón y volvió a pedir la baja de la edad de imputabilidad
El encuentro fue en el Senado y la causa por el crimen suma más imputados; además, detuvieron a un joven de 18 años por amenazas en redes sociales.
Patricia Bullrich recibió este viernes a la familia de Jeremías Monzón, en el Senado de la Nación, en un encuentro que se dio en el marco del impacto público que generó el crimen y del debate en torno a la reforma del Régimen Penal Juvenil que impulsa el Gobierno nacional.
La reunión fue en la Cámara de Senadores de la Nación y, según se indicó desde el entorno presidencial, el Gobierno evalúa impulsar una iniciativa durante las sesiones extraordinarias para fijar en 13 años la edad a partir de la cual los menores de edad puedan ser imputados.
“Uno de los casos más brutales que pudo haber tenido nuestro país, estamos muy tristes los argentinos porque haya menores que sean capaces de tal acto de brutalidad, saidsmo, alevosía, de placer por matar. Algo que nos conmueve como sociedad”, dijo la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado ante la prensa, después de la reunión.
Asimismo manifestó: “La mamá está como cualquier mamá que torturan y matan a su hijo de esta manera. El gobierno ya venía trabajando, se venía atrasando el proyecto de la ley penal juvenil. El lunes pasado decidimos ponerlo para que la sociedad sepa que no podemos seguir teniendo Jeremías que sean asesinados por otros menores. Menores matados por menores, o menores que matan y que vuelven a su casa como si no hubiera pasado nada”.
“Se va a trabajar en el mes de febrero. Estaba en diputados, la legisladora Rodríguez Machado es la que impulsó. Trató todo el año de que se vote y después se complicó”, agregó.
Luego explicó que: “La ley penal retroactiva no va a caber. Pero ya estuvimos hablando con los abogados para que haya algunas consecuencias y no sea como si nada hubiera pasado”.
“Hubo muchos casos en los que intentamos. Hace más de 20 años que estamos trabajando en esto. El gobierno tuvo la decisión de impulsarlo. La política muchas veces decide por la política y no por la sociedad. Va a ser ley en el corto plazo, sé que esto no lo va a traer la justicia”, dijo Bullrich.
Mientras tanto, en la investigación por el crimen de Monzón, la justicia local sumó una nueva imputación: Nadia Juárez, de 41 años, madre de la menor detenida. El fiscal Francisco Cecchini, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), le atribuyó una participación secundaria en el hecho y la acusó en el marco de una calificación de homicidio agravado, por la modalidad y la intervención de más de una persona.
Con la detención de Juárez, ya son cuatro las personas involucradas en la causa: la menor M.A., de 16 años, hija de la imputada; dos adolescentes de 14 años, que por su edad no son punibles, y la mujer recientemente imputada.
El crimen ocurrió el 18 de diciembre pasado en un predio abandonado del barrio Chalet, frente a la cancha de Colón, en el acceso sur de la capital provincial. De acuerdo con lo que trascendió, Monzón, de 15 años y residente en Santo Tomé, fue citado al lugar por M.A. y luego atacado por dos menores que lo golpearon, le asestaron 23 puñaladas y lo agredieron hasta matarlo. Después, le sustrajeron la ropa y la descartaron en el lago del Parque Sur, donde también improvisaron una tumba.
