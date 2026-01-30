Asesinaron a un carpintero en Laferrere: le dispararon en la cabeza para robarle la moto

El desgarrador momento de la familia al enterarse del asesinato

Fue su esposa, Rosa Elba Santander, y Federico, uno de los hijos, quienes se acercaron a la escena del crimen y, en medio de una crisis de nervios, reconocieron el cuerpo de la víctima por su ropa y los detalles de la moto. “Lo que sabemos, lo sabemos solo por la televisión. Pensamos que era un accidente y, cuando llegamos, la policía nos dijo que estaba muerto. Desde ahí no sabemos nada más”, expresó hoy el joven.

“Cuando digo ‘permiso, soy el hijo’, el policía me aparta y me dice: ‘no, murió, le pegaron un tiro en la cabeza’”, recordó sobre ese momento.

Lucía, por su parte, contó que no pudo ver a su padre y que decidió quedarse en su casa, hasta que le confirmaron la desgarradora noticia. "No caemos, no podemos creerlo. Si esto sirve de algo para que haya justicia, bienvenido sea, pero mi papá ya está muerto. No sabemos cómo seguir adelante".

Quién era el carpintero asesinado en Laferrere

Federico contó que su padre volvía de Capital, donde trabajaba como carpintero. “Laburaba desde los 15 años, de diez a doce horas por día, de lunes a lunes para que no nos falte nada. Usaba la moto para llevar sus herramientas”.

El domingo pasado, Milcíades había celebrado su cumpleaños en una reunión familiar. A menos de una semana, la inseguridad cambió el escenario. “¿Y todo por qué? ¿Por una moto de mierd...? Ni siquiera se la llevaron, entonces, ¿para qué le dispararon? No pudiste robar, ya está, andate, qué te cuesta. Me cag... la vida”, expresó en diálogo con TN.

En medio de la indignación y el profundo dolor, Federico recordó a su padre: “Hoy me levanté y los primeros segundos dije ‘¿y mi papá? Después me cayó la ficha. No está mi papá, no lo voy a ver nunca más. El miércoles hablé con él. No me pude despedir, decirle que lo amaba, que estaba orgulloso, que todo lo que soy se lo debo a él”.

Respecto a los delincuentes, el joven indicó: “Obviamente que queremos que los agarren, pero, ¿qué me cambia? Los agarren o no, mi papá ya está muerto”.

La investigación del caso quedó en manos de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Adrián Arribas. Pese al operativos de búsqueda y el rastreo de cámaras de la zona llevado a cabo por la policía, hasta el momento, los delincuentes siguen prófugos.