El llanto del hijo del carpintero asesinado en Laferrere: "No me pude despedir de mi papá"

Milcíades acababa de cumplir 61 años. El domingo lo había festejado con una gran reunión familiar en su casa. “Una semana después tengo que estar preparando el velatorio”, lamentó su hijo, aún incrédulo ante la situación que atraviesan tras el asesinato de su papá.

Sin poder contener las lágrimas, Federico sollozó: “El domingo fue su cumpleaños, estábamos todos comiendo un asado. Hoy tengo que andar mandando mensajes de qué murió mi papá. A sus hermanos, a sus amigos, a su jefe... ¿Cómo les explico? ¿Cómo sigo ahora con mi vida? Explíquenme eso. Es lo único que pido”.

carpintero asesinado en laferrere

Milcíades Torrez Oviedo regresaba a su casa luego de una jornada laboral cuando fue interceptado por motochorros armados en la intersección de Juan Cruz Varela e Hilario Ascasubi. Al carpintero le faltaban apenas tres cuadras para llegar a su casa y reunirse con su familia.

Sin embargo, mientras los malvivientes intentaban sustraerle la moto, una Honda Twister color roja, le efectuaron un disparo a sangre fría en la cabeza. Milcíades murió en el acto.

hombre asesinado en laferrere

Tras el asesinato, los motochorros escaparon del lugar sin llevarse la moto. Pese al operativo de búsqueda y al relevamiento de cámaras de la zona llevado a cabo por la policía, hasta el momento los asesinos siguen prófugos. Al respecto, Federico expresó mas temprano: “Obviamente que queremos que los agarren, pero, ¿qué me cambia? Los agarren o no, mi papá ya está muerto”.

La investigación del caso quedó en manos de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Adrián Arribas.