El llanto del hijo del carpintero asesinado en Laferrere: "No me pude despedir de mi papá"
Milcíades Torrez Oviedo había celebrado sus 61 años hace menos de una semana. Motochorros lo mataron de un disparo y escaparon sin llevarse su moto.
“No me pude despedir de mi papá”, repite una y otra vez Federico, hijo de Milcíades Torrez Oviedo, el carpintero de 61 años que fue asesinado de un disparo en la cabeza en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, cuando motochorros lo interceptaron para robarle la moto.
Federico todavía no cae. Durmió pocas horas y apenas pudo tomarse el tiempo de llorar y procesar lo que pasó ayer por la tarde. “Dale flaco, un tiro en la cabeza a un señor, por una moto... ¡Una moto! Es una Twitter 250. Si vos me decís que tenía un BMW, que somos multimillonarios... Pero es un carpintero”, lanzó el joven mientras continuaba hablando de su padre en tiempo presente. Mientras tanto, su hermana Lucía apenas pudo hablar sobre el caso. Rosa Elba, esposa de la víctima, tuvo que acercarse el lugar del homicidio y reconocer el cuerpo.
"Hace 15 años que labura, 61 años y seguía laburando doce horas al día, de lunes a viernes, sábado también, ¿y todo para qué? ¿para que venga un hijo de p... y le meta un tiro en la cabeza? ¿Por qué? Para intentar robarle la moto, su medio de transporte”, expresó Federico.
El joven contó que Milcíades solo usaba su moto para ir a trabajar e incluso él lo había acompañado en reiteradas oportunidades para ayudarlo a transportar la mochila con las herramientas. “¿Y qué pasó? Le metieron un tiro en la cabeza”, analizó hoy, con una clara indignación.
“En qué momento quieren que llore, obviamente que todavía no caigo. ¿Se piensan que dormí algo? Cuando vi que estaban los medios pensé, ‘que hablen con mi papá’. Después me cayó la ficha: mi papá no está, no lo voy a ver más a mi papá, no me pude despedir de mi papá”, pronunció con la voz quebrada.
Milcíades acababa de cumplir 61 años. El domingo lo había festejado con una gran reunión familiar en su casa. “Una semana después tengo que estar preparando el velatorio”, lamentó su hijo, aún incrédulo ante la situación que atraviesan tras el asesinato de su papá.
Sin poder contener las lágrimas, Federico sollozó: “El domingo fue su cumpleaños, estábamos todos comiendo un asado. Hoy tengo que andar mandando mensajes de qué murió mi papá. A sus hermanos, a sus amigos, a su jefe... ¿Cómo les explico? ¿Cómo sigo ahora con mi vida? Explíquenme eso. Es lo único que pido”.
Milcíades Torrez Oviedo regresaba a su casa luego de una jornada laboral cuando fue interceptado por motochorros armados en la intersección de Juan Cruz Varela e Hilario Ascasubi. Al carpintero le faltaban apenas tres cuadras para llegar a su casa y reunirse con su familia.
Sin embargo, mientras los malvivientes intentaban sustraerle la moto, una Honda Twister color roja, le efectuaron un disparo a sangre fría en la cabeza. Milcíades murió en el acto.
Tras el asesinato, los motochorros escaparon del lugar sin llevarse la moto. Pese al operativo de búsqueda y al relevamiento de cámaras de la zona llevado a cabo por la policía, hasta el momento los asesinos siguen prófugos. Al respecto, Federico expresó mas temprano: “Obviamente que queremos que los agarren, pero, ¿qué me cambia? Los agarren o no, mi papá ya está muerto”.
La investigación del caso quedó en manos de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Adrián Arribas.
