Mapa en vivo de las lluvias hoy viernes en Buenos Aires: a qué hora son las tormentas más fuertes

Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA

Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Para iniciar el fin de semana, el sábado se presenta con condiciones similares: cielo mayormente nublado entre la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 20 y 31 grados.

El domingo, de acuerdo con el SMN, se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; junto a una temperatura mínima de 20 grados y una máxima que trepará hasta los 31.

Del mismo modo, la nueva semana también iniciaría sin lluvias a la vista. El organismo espera un lunes con cielo mayormente nublado y temperaturas en ascenso: entre 23 y 32 grados.

Para el martes, entonces, se pronostica el regreso del calor extremo, con cielo entre mayor y parcialmente nublado, y marcas térmicas que oscilarán entre 24 y 34 grados.