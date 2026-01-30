Mapa en vivo de las lluvias hoy viernes en Buenos Aires: a qué hora son las tormentas más fuertes
Con el calor en retirada, el Servicio Meteorológico Nacional prevé un cierre de semana con lluvias y tormentas en el AMBA. Cómo sigue el clima.
Se va terminando enero con una de las semanas más calurosas del año, y luego de algún amague de inestabilidad, el pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del sitio especializado Meteored y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un cierre de semana con lluvias, que vendrían de la mano de un leve descenso de las temperaturas.
El jueves, en sintonía con las jornadas previas, tuvo buenas condiciones del clima en el AMBA y temperaturas agradables, con calorcito pero para nada agobiante.
Según el afianzado pronóstico de Meteored, el viernes 30 de enero será la fecha en que regresen las precipitaciones al AMBA. Se mantienen las 40% de probabilidades de lluvia débil, entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía.
En tanto, el organismo nacional espera un viernes con cielo mayormente nublado, y probabilidad de tormentas aisladas para la tarde y chaparrones en la noche, junto a temperaturas de entre 22 y 30 grados.
Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Para iniciar el fin de semana, el sábado se presenta con condiciones similares: cielo mayormente nublado entre la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 20 y 31 grados.
El domingo, de acuerdo con el SMN, se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; junto a una temperatura mínima de 20 grados y una máxima que trepará hasta los 31.
Del mismo modo, la nueva semana también iniciaría sin lluvias a la vista. El organismo espera un lunes con cielo mayormente nublado y temperaturas en ascenso: entre 23 y 32 grados.
Para el martes, entonces, se pronostica el regreso del calor extremo, con cielo entre mayor y parcialmente nublado, y marcas térmicas que oscilarán entre 24 y 34 grados.
