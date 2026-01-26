Detuvieron a un joven acusado de amenazar de muerte a un miembro del entorno de Jeremías Monzón

jeremias monzon Jeremías Monzón fue asesinado a puñaladas en Santa Fe entre el 18 y el 22 de diciembre del año pasado.

Recién este lunes el acusado se presentó en una sede judicial para quedar a disposición de la Justicia en la causa caratulada como “amenaza simple”, y en las próximas horas que la fiscal de turno Rosana Peresín formule cargos en su contra.

Jeremías Monzón fue asesinado de 15 puñaladas en un predio de gestión privada ubicado frente al Club Colón.

El adolescente de 15 años había sido visto por última vez el 18 de diciembre en compañía de su novia, Milagros A., y ella es una de las personas que aparece en el video del crimen que se hizo viral.

Milagros A. y su madre quedaron detenidas en imputadas en el marco de la causa, en la que también están retenidos dos adolescentes, de 14 y 15 años, que habrían intervenido en el episodio pero por su edad son inimputables.