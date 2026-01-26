Detuvieron a un joven acusado de amenazar de muerte a un miembro del entorno de Jeremías Monzón
Un hombre de 21 años denunció que recibió amenazas de muerte por parte del hermano del adolescente de 14 años que fue imputado por el homicidio.
La Policía de Santa Fe detuvo este lunes al joven que había sido denunciado por proferir amenazas de muerte contra un hombre de 21 años que pedía justicia por el crimen de Jeremías Mozón.
Maximiliano U. era buscado desde el fin de semana por formular presuntos amedrentamientos a través de Instagram contra el hombre que es parte del entorno de Jeremías Monzón, informaron medios de Santa Fe.
El joven, cuya edad no trascendió, es medio hermano del adolescente de 14 años que ya está detenido por el crimen de Jeremías, aún teniendo en cuenta de que por su edad es inimputable.
"Dejá de subir giladas porque ya te busco”, “¿querés que te rompa la cabeza?”, “te re cag... a balazos”, “Quiero hablar una cosita con vos” y “Nos vemos en un ratito”, fueron algunos de los mensajes que el muchacho de 21 años recibió de parte del aludido, y que originaron la denuncia en la Comisaría 14 de San José del Rincón, en Santa Fe.
El fiscal Eric Fernández ordenó la detención del acusado el viernes pasado, pero la policía estuvo todo el fin de semana buscándolo dado que se había ido del domicilio de la localidad de Colastiné donde esperaban encontrarlo.
Recién este lunes el acusado se presentó en una sede judicial para quedar a disposición de la Justicia en la causa caratulada como “amenaza simple”, y en las próximas horas que la fiscal de turno Rosana Peresín formule cargos en su contra.
Jeremías Monzón fue asesinado de 15 puñaladas en un predio de gestión privada ubicado frente al Club Colón.
El adolescente de 15 años había sido visto por última vez el 18 de diciembre en compañía de su novia, Milagros A., y ella es una de las personas que aparece en el video del crimen que se hizo viral.
Milagros A. y su madre quedaron detenidas en imputadas en el marco de la causa, en la que también están retenidos dos adolescentes, de 14 y 15 años, que habrían intervenido en el episodio pero por su edad son inimputables.
