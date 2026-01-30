El hermano de Narela Barreto informó que el cuerpo de la joven fue hallado sin vida en la calle

El hermano también explicó que el departamento pudo ser revisado antes de que el padre viajara a Estados Unidos. “Un amigo de mi hermana logró entrar con la policía y estaba todo en orden, era como ella lo había dejado”, dijo. En ese sentido, remarcó que no se trató de un robo: “Así que no fue un intento de robo, algo de esto fue en la calle”.

Sobre los últimos movimientos registrados, indicó que el último uso de la aplicación Uber no correspondió a un traslado personal. “El último Uber que está registrado es un Uber de entrega, nada más. No que se haya subido”, afirmó. Además, sostuvo que el teléfono celular estaba con la joven al momento del hallazgo: “El teléfono lo tenía mi hermana encima, eso me consta completamente”.

Finalmente, el hermano señaló que el episodio ocurrió cuando la joven salía hacia algún destino. “Esto pasó cuando ella se estaba yendo a algún lugar, al trabajo, seguramente”, dijo, sin precisar más detalles sobre las circunstancias del hecho.

Una desaparición que terminó en tragedia

Narela, quien trabajaba como traductora y mesera, había sido vista por última vez hace una semana. De acuerdo con el reconstrucción que pudo hacer la familia a través de testigos y cámaras, la joven se habría subido a un auto de aplicación tras salir de su edificio.

Su prima Milagros recordó que el último mensaje que Narela le envió a su madre fue para avisarle que se iba a trabajar. “Hasta las 12 del mediodía el celular estaba prendido. Cuando nos enteramos de la desaparición, el teléfono se apagó”, detalló.

Durante los días de búsqueda, sus amigos empapelaron las calles de Los Ángeles con su rostro y la familia acudió al consulado para descartar cualquier problema migratorio o detención. “Tenía todos sus papeles y la VISA en regla”, aclararon sus allegados para despejar dudas sobre su situación legal en el país.

Tras la confirmación del fallecimiento, la policía de Los Ángeles (LAPD) mantiene abierta la investigación para determinar las causas de la muerte. La familia está a la espera de los resultados de la autopsiay confía en el análisis de las cámaras de seguridad de los edificios cercanos al hallazgo.

“Estamos esperando que llegue su papá para poder acceder a los videos y tratar de identificar el auto y el recorrido”, señalaron desde el entorno familiar.