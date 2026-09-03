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Cadena nacional de Javier Milei EN VIVO: discurso completo, anuncios sobre Malvinas y minuto a minuto

Javier Milei en Cadena Nacional

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El Presidente grabó un mensaje en Casa Rosda, que se emite desde las 21 horas con anuncios sobre la causa de Malvinas.

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El presidente Javier Milei brinda este jueves desde las 21:00 horas, a través de cadena nacional, un nuevo mensaje que fue grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, en donde lanzará diferentes anuncios sobre la causa Malvinas.

La decisión de convocar a un mensaje formal a toda la ciudadanía se cristalizó tras la última reunión de Gabinete y cobró impulso definitivo a raíz de los recientes movimientos geopolíticos protagonizados por el mandatario estadounidense, Donald Trump, en torno a la disputa por la soberanía de las Islas.

Minuto a minuto de la cadena nacional de Javier Milei sobre Malvinas

En vivo: la cadena nacional de Javier Milei

Qué se sabe de la cadena nacional de Javier Milei

El discurso, que tendrá una duración estimada de entre 15 y 20 minutos, fue grabado directamente desde el Salón Blanco de la Casa Rosada luego del viaje relámpago que el jefe de Estado realizó a Chile para participar del Foro Madrid y mantener un encuentro bilateral con su par chileno, José Antonio Kast.

Para la ocasión, Milei estará secundado por gran parte de su gabinete de ministros, además del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.

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El anuncio de Javier Milei, con insultos

Calificando de "mierdas humanas (95%)" a quienes criticaron la convocatoria o cuestionaron la oportunidad política del mensaje, Milei defendió la centralidad del archipiélago en su agenda y desestimó los cuestionamientos institucionales.

"¿Qué causa más importante y estratégica para los intereses vitales de la Nación puede haber más importante que la causa Malvinas?", se preguntó el mandatario en el texto publicado, donde también acusó a sus detractores de defender "intereses extranjeros" y sentenció: "Vergüenza les debería dar".

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A qué hora hablará Javier Milei por cadena nacional

La comunicación del Poder Ejecutivo volvió a convulsionar el tablero político tras la confirmación de un nuevo mensaje del presidente Javier Milei. El mandatario encabezará una cadena nacional este jueves a las 21:00 horas, en una alocución centrada en la soberanía y la situación actual de la causa Malvinas.

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