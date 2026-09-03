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Cadena nacional de Javier Milei EN VIVO: discurso completo, anuncios sobre Malvinas y minuto a minuto
MinutoUno
El Presidente grabó un mensaje en Casa Rosda, que se emite desde las 21 horas con anuncios sobre la causa de Malvinas.
El presidente Javier Milei brinda este jueves desde las 21:00 horas, a través de cadena nacional, un nuevo mensaje que fue grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, en donde lanzará diferentes anuncios sobre la causa Malvinas.
La decisión de convocar a un mensaje formal a toda la ciudadanía se cristalizó tras la última reunión de Gabinete y cobró impulso definitivo a raíz de los recientes movimientos geopolíticos protagonizados por el mandatario estadounidense, Donald Trump, en torno a la disputa por la soberanía de las Islas.
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