Cadena nacional de Javier Milei EN VIVO: discurso completo, anuncios sobre Malvinas y minuto a minuto

Qué se sabe de la cadena nacional de Javier Milei

El discurso, que tendrá una duración estimada de entre 15 y 20 minutos, fue grabado directamente desde el Salón Blanco de la Casa Rosada luego del viaje relámpago que el jefe de Estado realizó a Chile para participar del Foro Madrid y mantener un encuentro bilateral con su par chileno, José Antonio Kast.

Para la ocasión, Milei estará secundado por gran parte de su gabinete de ministros, además del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.

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