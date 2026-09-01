"Mierdas humanas": a puro insulto, Javier Milei confirmó la cadena nacional por Malvinas

Anunciamos una cadena nacional para el jueves a las 21:00 hs. sobre un tema SAGRADO para los argentinos como es la causa de Malvinas, un reclamo histórico del pueblo argentino que al día de hoy sigue viendo violentada su soberanía nacional, y las MIERDAS HUMANAS (95%) de siempre salen a llorar por el uso de la cadena nacional.

¿Qué causa más importante y estratégica para los intereses vitales de la Nación puede haber más importante que la causa Malvinas? ¿Si este tema, que desconocen absolutamente, no amerita una cadena nacional, que tema lo ameritaría? O será que simplemente hay un conjunto de MIERDAS HUMANAS (95%) que van a atacar al gobierno incluso si implica defender intereses extranjeros? Vergüenza les debería dar.

Nosotros seguiremos defendiendo los intereses de la Nación Argentina con uñas y dientes pese a quien le pese.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!"

La tensión institucional y el trasfondo geopolítico

La confirmación de la cadena nacional se produce en un momento de extrema sensibilidad diplomática y doméstica, cruzada por recientes trascendidos internacionales —como las declaraciones de Donald Trump respecto a la postura de Estados Unidos frente al archipiélago— y por la persistente discusión sobre el uso de los canales oficiales de comunicación por parte de la administración libertaria.

Mientras el Gobierno insiste en blindar su discurso bajo el paraguas de una causa histórica e indiscutible para el pueblo argentino, la elección de un registro confrontativo y el empleo desinhibido de descalificaciones personales contra la disidencia política vuelven a poner en debate los límites del decoro institucional que se espera del ejercicio de la más alta magistratura del país.