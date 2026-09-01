"Mierdas humanas": a puro insulto, Javier Milei confirmó la cadena nacional por Malvinas
A través de sus redes sociales, el presidente de la Nación ratificó que utilizará la cadena nacional a las 21:00 para disertar sobre la causa soberana.
La comunicación oficial del Poder Ejecutivo volvió a sacudir el escenario político este martes tras una publicación del presidente Javier Milei, en la que confirmó la realización de una cadena nacional para el próximo jueves a las 21:00 horas centrada en la causa Malvinas.
El anuncio, sin embargo, quedó eclipsado por el tono agresivo y descalificador utilizado por el jefe de Estado contra los sectores que cuestionaron la decisión de utilizar la herramienta de transmisión obligatoria.
Calificando de "mierdas humanas (95%)" a quienes criticaron la convocatoria o cuestionaron la oportunidad política del mensaje, Milei defendió la centralidad del archipiélago en su agenda y desestimó los cuestionamientos institucionales.
"¿Qué causa más importante y estratégica para los intereses vitales de la Nación puede haber más importante que la causa Malvinas?", se preguntó el mandatario en el texto publicado, donde también acusó a sus detractores de defender "intereses extranjeros" y sentenció: "Vergüenza les debería dar".
El mensaje completo de Javier Milei tras el anuncio de la cadena nacional
"DE NO CREER
Anunciamos una cadena nacional para el jueves a las 21:00 hs. sobre un tema SAGRADO para los argentinos como es la causa de Malvinas, un reclamo histórico del pueblo argentino que al día de hoy sigue viendo violentada su soberanía nacional, y las MIERDAS HUMANAS (95%) de siempre salen a llorar por el uso de la cadena nacional.
¿Qué causa más importante y estratégica para los intereses vitales de la Nación puede haber más importante que la causa Malvinas? ¿Si este tema, que desconocen absolutamente, no amerita una cadena nacional, que tema lo ameritaría? O será que simplemente hay un conjunto de MIERDAS HUMANAS (95%) que van a atacar al gobierno incluso si implica defender intereses extranjeros? Vergüenza les debería dar.
Nosotros seguiremos defendiendo los intereses de la Nación Argentina con uñas y dientes pese a quien le pese.
VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!"
La tensión institucional y el trasfondo geopolítico
La confirmación de la cadena nacional se produce en un momento de extrema sensibilidad diplomática y doméstica, cruzada por recientes trascendidos internacionales —como las declaraciones de Donald Trump respecto a la postura de Estados Unidos frente al archipiélago— y por la persistente discusión sobre el uso de los canales oficiales de comunicación por parte de la administración libertaria.
Mientras el Gobierno insiste en blindar su discurso bajo el paraguas de una causa histórica e indiscutible para el pueblo argentino, la elección de un registro confrontativo y el empleo desinhibido de descalificaciones personales contra la disidencia política vuelven a poner en debate los límites del decoro institucional que se espera del ejercicio de la más alta magistratura del país.
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