Javier Milei y José Antonio Kast se reunieron en el Palacio de la Moneda: de qué hablaron
Ambos compartieron una reunión privada en la sede de gobierno de Chile, tras el entredicho que involucró la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes.
Tras brindar su polémico discurso en el foro ultraderechista que se lleva a cabo en Santiago de Chile, Javier Milei se reunió este jueves con el mandatario anfitrión, José Antonio Kast, con quien habló sobre la situación política de la región y eventuales acuerdos bilaterales.
El encuentro se concretó en el Palacio de la Moneda, la sede de gobierno del vecino país, y como siempre el jefe de Estado estuvo acompañado por su hermana Kariana, a la sazón secretaria general de la Presidencia.
Aunque ninguno de los dos hizo declaraciones públicas ni se brindaron oficialmente detalles de los conversado, se supo que hablaron sobre acuerdos políticos bilaterales y regionales y el fortalecimiento de la integración entre ambos países, luego del conflicto diplomático que giró alrededor del Estrecho de Magallanes.
El conflicto por el Estrecho de Magallanes
Como se sabe, el entredicho surgió a partir de declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien en una entrevista había asegurado que "Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía" argentina, motivando una nota de protesta del gobierno chileno.
Poco antes, en abril, el contraalmirante Hernán Montero, el entonces jefe del Servicio de Hidrografía Naval, declaraba que "la boca de Magallanes es argentina", aludiendo al sector oriental que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes.
Ambos, sin embargo, fueron inmediatamente descalificados por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, quien aclaraba públicamente que el Estrecho de Magallanes "pertenece a Chile", en línea con los tratados bilaterales definitivos de 1881 y 1984.
Sin embargo, el miércoles último José Antonio Kast montó un operativo táctico de la Armada chilena en la zona del estrecho y, a bordo de la fragata FFG “Prat”, reiteró que Magallanes es chileno y que la Argentina jamás tendrá control sobre él.
“Lo que yo puedo reiterar, aquí en el Estrecho de Magallanes, es que el Estrecho de Magallanes es chileno y que Argentina no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control sobre el Estrecho de Magallanes, como ya se ha señalado en dos tratados internacionales”, enfatizó el mandatario trasandino.
Además descartaba que fuera a exigirle a Javier Milei la anulación del decreto 457/2021, firmado por Alberto Fernández, que actualizaba la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN).
En el texto de ese decreto que había generado cierto malestar entre las autoridades chilenas, se expresa: “Uno de los espacios compartidos que resulta fundamental continuar fortaleciendo es el de la exploración, estudio y control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces (Mar de Drake)”.
Conversación por las Islas Malvinas
Previo al encuentro con Kast y junto a Karina y el canciller Pablo Quirno, Milei se reunió con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, Sarah Rogers, luego de las declaraciones de Donald Trump sobre las Islas Malvinas, que provocaron que el mandatario argentino decidiera hacer este jueves una cadena nacional con anuncios sobre el tema.
Según trascendió, los dichos de Trump fueron unos de los temas centrales de la charla. El jefe de la Casa Blanca había asegurado que Washington "revisa todas las posiciones" respecto del conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las islas del Atlántico Sur.
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