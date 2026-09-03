Javier Milei y José Antonio Kast se reunieron en el Palacio de la Moneda: de qué hablaron

Ambos, sin embargo, fueron inmediatamente descalificados por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, quien aclaraba públicamente que el Estrecho de Magallanes "pertenece a Chile", en línea con los tratados bilaterales definitivos de 1881 y 1984.

Sin embargo, el miércoles último José Antonio Kast montó un operativo táctico de la Armada chilena en la zona del estrecho y, a bordo de la fragata FFG “Prat”, reiteró que Magallanes es chileno y que la Argentina jamás tendrá control sobre él.

José Antonio Kast en el Estrecho de Magallanes.

“Lo que yo puedo reiterar, aquí en el Estrecho de Magallanes, es que el Estrecho de Magallanes es chileno y que Argentina no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control sobre el Estrecho de Magallanes, como ya se ha señalado en dos tratados internacionales”, enfatizó el mandatario trasandino.

Además descartaba que fuera a exigirle a Javier Milei la anulación del decreto 457/2021, firmado por Alberto Fernández, que actualizaba la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN).

En el texto de ese decreto que había generado cierto malestar entre las autoridades chilenas, se expresa: “Uno de los espacios compartidos que resulta fundamental continuar fortaleciendo es el de la exploración, estudio y control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces (Mar de Drake)”.

Conversación por las Islas Malvinas

Previo al encuentro con Kast y junto a Karina y el canciller Pablo Quirno, Milei se reunió con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, Sarah Rogers, luego de las declaraciones de Donald Trump sobre las Islas Malvinas, que provocaron que el mandatario argentino decidiera hacer este jueves una cadena nacional con anuncios sobre el tema.

Karina y Javier Milei, Sarah Rogers y el canciller Pablo Quirno.

Según trascendió, los dichos de Trump fueron unos de los temas centrales de la charla. El jefe de la Casa Blanca había asegurado que Washington "revisa todas las posiciones" respecto del conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las islas del Atlántico Sur.