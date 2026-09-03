Cuánto durará y de qué hablará Javier Milei en la cadena nacional por Malvinas

Estas declaraciones generaron esquirlas en Londres —donde la administración británica salió rápidamente a ratificar su postura soberana sobre el archipiélago— y abrieron una ventana de especulación en la Casa Rosada.

Si bien desde el Ejecutivo se manejaron con estricto reserva respecto al contenido exacto del texto, las líneas principales girarán en torno a la reivindicación de los derechos soberanos argentinos, la postura frente a la explotación unilateral de recursos naturales (como la pesca y la búsqueda de hidrocarburos) en el Mar Argentino, y las nuevas gestiones diplomáticas que impulsa la administración libertaria.

Las sospechas sobre la magnitud de los anuncios también se alimentaron por la participación activa de áreas sensibles como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en la coordinación previa junto a la Cancillería.