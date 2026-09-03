Cuánto durará y de qué hablará Javier Milei en la cadena nacional por Malvinas
El mandatario emitirá este jueves un mensaje grabado desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, que se centrará en la causa soberana, entre otros temas.
Un fuerte hermetismo y una marcada expectativa política rodean el mensaje grabado que el presidente Javier Milei brindará este jueves desde las 21:00 horas a través de una nueva cadena nacional, en donde brindará anuncios sobre la causa Malvinas.
La decisión de convocar a un mensaje formal a toda la ciudadanía se cristalizó tras la última reunión de Gabinete y cobró impulso definitivo a raíz de los recientes movimientos geopolíticos protagonizados por el mandatario estadounidense, Donald Trump, en torno a la disputa por la soberanía de las Islas.
El discurso, que tendrá una duración estimada de entre 15 y 20 minutos, fue grabado directamente desde el Salón Blanco de la Casa Rosada luego del viaje relámpago que el jefe de Estado realizó a Chile para participar del Foro Madrid y mantener un encuentro bilateral con su par chileno, José Antonio Kast.
Para la ocasión, Milei estará secundado por gran parte de su gabinete de ministros, además del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.
Qué se sabe del mensaje de Javier Milei en la cadena nacional
La convocatoria presidencial ocurre en un momento de alta sensibilidad diplomática. Semanas atrás, Trump deslizó públicamente que se encuentra “revisando la posición” histórica de su país sobre el conflicto en el Atlántico Sur, criticando a su vez al Reino Unido por la falta de respaldo militar en Medio Oriente.
Estas declaraciones generaron esquirlas en Londres —donde la administración británica salió rápidamente a ratificar su postura soberana sobre el archipiélago— y abrieron una ventana de especulación en la Casa Rosada.
Si bien desde el Ejecutivo se manejaron con estricto reserva respecto al contenido exacto del texto, las líneas principales girarán en torno a la reivindicación de los derechos soberanos argentinos, la postura frente a la explotación unilateral de recursos naturales (como la pesca y la búsqueda de hidrocarburos) en el Mar Argentino, y las nuevas gestiones diplomáticas que impulsa la administración libertaria.
Las sospechas sobre la magnitud de los anuncios también se alimentaron por la participación activa de áreas sensibles como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en la coordinación previa junto a la Cancillería.
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