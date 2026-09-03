A qué hora hablará Javier Milei por cadena nacional

"Las exportaciones están en niveles récord, el consumo está en niveles récord, y esto es tan solo el comienzo de un modelo que está poniendo a la Argentina en el camino a ser grande nuevamente", comenzó Milei. Y luego disparó: "Es decir la verdad que resulta bastante curioso porque a veces en la Argentina uno prende el televisor y pareciera que en el país está todo mal. Pero si analizamos con un mínimo grado de honestidad y nos comparamos con los gobiernos anteriores está claro que nunca nuestro modelo funcionó".

Tras una breves interrupción al darse cuenta que su inconsciente lo había traicionado, volvió sobre sus pasos y se corrigió: "Está claro que nuestro modelo funciona y que vamos por el rumbo correcto".

Sobre el final, el mandatario libertario destacó que el indicador de riesgo país argentino se redujo de manera drástica, al punto de considerarlo prácticamente eliminado. Según su visión, los datos económicos son la mejor herramienta para desmentir a quienes cuestionan la gestión desde posiciones de izquierda, a quienes calificó con dureza como "zurdos mugrosos negadores de los realidad".