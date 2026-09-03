A qué hora hablará Javier Milei por cadena nacional
El discurso del presidente enfocado en la soberanía de las Islas Malvinas ya fue grabado en Casa Rosada y se emitirá en las próximas horas.
La comunicación del Poder Ejecutivo volvió a convulsionar el tablero político tras la confirmación de un nuevo mensaje del presidente Javier Milei. El mandatario encabezará una cadena nacional este jueves a las 21:00 horas, en una alocución centrada en la soberanía y la situación actual de la causa Malvinas.
Sin embargo, el eje institucional del mensaje se vio opacado por el clima de confrontación generado a partir de la propia publicación presidencial en redes sociales este martes. En su mensaje, el jefe de Estado empleó un tono marcadamente agresivo y descalificador para responder a los sectores políticos y mediáticos que criticaron la decisión de recurrir, una vez más, al sistema de transmisión obligatoria en radio y televisión.
El presidente calificó de "mierdas humanas" al "95%" del periodismo, al que fustiga constantemente por no acompañar su modelo de ajuste y empobrecimiento.
El más que sugestivo fallido de Javier Milei: "Está claro que nunca nuestro modelo funcionó"
El presidente Javier Milei fue uno de los expositores en el V Encuentro Regional de Foro Madrid que se celebra en Santiago de Chile y dejó un más que sugestivo fallido.
Decidido a sostener le relato libertario mientras crece el desempleo, cierran decenas de miles de empresas y la morosidad alcanza niveles récord, Milei se esforzó una vez más por destacar los supuestos logros de su gestión. Sin embargo lo traicionó el inconsciente y admitió lo que nadie en la Casa Rosada se anima a decir en vos alta pero que revelan, mes a mes, y con toda su contundencia las estadísticas económicas y sociales.
"Las exportaciones están en niveles récord, el consumo está en niveles récord, y esto es tan solo el comienzo de un modelo que está poniendo a la Argentina en el camino a ser grande nuevamente", comenzó Milei. Y luego disparó: "Es decir la verdad que resulta bastante curioso porque a veces en la Argentina uno prende el televisor y pareciera que en el país está todo mal. Pero si analizamos con un mínimo grado de honestidad y nos comparamos con los gobiernos anteriores está claro que nunca nuestro modelo funcionó".
Tras una breves interrupción al darse cuenta que su inconsciente lo había traicionado, volvió sobre sus pasos y se corrigió: "Está claro que nuestro modelo funciona y que vamos por el rumbo correcto".
Sobre el final, el mandatario libertario destacó que el indicador de riesgo país argentino se redujo de manera drástica, al punto de considerarlo prácticamente eliminado. Según su visión, los datos económicos son la mejor herramienta para desmentir a quienes cuestionan la gestión desde posiciones de izquierda, a quienes calificó con dureza como "zurdos mugrosos negadores de los realidad".
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