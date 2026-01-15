Cárcel de Devoto: aspiran a que 1.500 detenidos sean trasladados antes de fin de año

Monteoliva reconoció sin embargo que esta "no es la solución final" al problema de la sobrepoblación carcelaria, pero "es una muy buena medida" y reveló que "hay proyectos e intenciones de avanzar en construcción" de nuevas cárceles. "Estamos terminando la cárcel de Coronda en la provincia de Santa Fe y hay proyectos e intenciones de avanzar en construcción de respuestas para el servicio penitenciario", detalló.

Cárcel de Villa Devoto

Los gobiernos de Nación y Ciudad firmaron ayer un acta de entendimiento que establece que la Ciudad entregará durante el primer cuatrimestre de este año la nueva cárcel federal.

El acuerdo entre Ciudad y Nación, a su vez, contempla la posibilidad de ampliar las plazas de alojamiento en el Servicio Penitenciario Federal mediante la instalación de espacios modulares dentro de los predios del Complejo Penitenciario Federal IV y de la Unidad 19, en Ezeiza, destinadas al alojamiento permanente de hasta 400 detenidos.

alejandra monteoliva

“La cárcel de Marcos Paz está casi lista y se la vamos a entregar a la Nación, tal como lo habíamos acordado. Esta obra permitirá trasladar a los detenidos que hoy están en Villa Devoto, avanzar con el cierre de la cárcel, que es un pedido histórico de los vecinos del barrio”, anunció el miércoles el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Los convenios fueron firmados entre las dos jurisdicciones en marzo y agosto de 2018. Sin embargo, las obras estuvieron paradas cinco años y se reanudaron en diciembre de 2024.

El nuevo complejo -que se llamará Centro Penitenciario Federal VII- ocupa un predio de 80 hectáreas y podrá alojar a más de 2.200 presos.

jorge macri

Tendrá cuatro unidades con un edificio de administración, uno de programas y servicios para el comando de seguridad interna de la unidad, un área de salud y salas de videoconferencia para internos y profesionales.

Además, tendrá áreas de visitas, un gimnasio y un sector educativo para talleres de trabajo y capacitación laboral.

También habrá un espacio para el distribuidor de raciones alimentarias y un campus determinado por los módulos de alojamiento dividido en cinco sectores independientes con canchas de fútbol y espacios para huertas.