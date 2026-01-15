Cárcel de Devoto: aspiran a que 1.500 detenidos sean trasladados antes de fin de año
Los presos en el penal serán trasladados a la cárcel que el gobierno porteño está terminando de construir en la localidad bonaerense de Marcos Paz y cuyo control entregará al Ejecutivo nacional a través del Servicio Penitenciario Federal.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que este año avanzará en el desalojo del penal ubicado en el barrio de Villa Devoto, para lo que está terminando de construir una cárcel en la localidad bonaerense de Marcos Paz que, una vez operativa, estará bajo la órbita del gobierno nacional a través del Servicio Penitenciario Federal.
La nueva cárcel tendrá capacidad para 2.240 presos y permitirá, además de avanzar con el desalojo y cierre de la cárcel de Devoto, descomprimir las comisarías y alcaldías de la Ciudad, que fueron escenario de reiteradas fugas en el último tiempo por la sobrepoblación de presos.
En ese sentido la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, dio este jueves detalles del plan que trabajan junto a la Ciudad y aseguró que "aspiramos a que este año se cierre finalmente”.
En diálogo con Radio Rivadavia, Monteoliva aseguró que "el compromiso es en este primer cuatrimestre avanzar en las últimas fases que tiene la construcción de Marcos Paz para hacer a partir de allí el traslado. Generalmente estos traslados son en fases, en diferentes módulos, pero lo que aspiramos es que realmente sea un tema en que este año se cierre finalmente Devoto".
Además detalló que son cerca de 1.500 los internos que deberán trasladar.
Monteoliva reconoció sin embargo que esta "no es la solución final" al problema de la sobrepoblación carcelaria, pero "es una muy buena medida" y reveló que "hay proyectos e intenciones de avanzar en construcción" de nuevas cárceles. "Estamos terminando la cárcel de Coronda en la provincia de Santa Fe y hay proyectos e intenciones de avanzar en construcción de respuestas para el servicio penitenciario", detalló.
Cárcel de Villa Devoto
Los gobiernos de Nación y Ciudad firmaron ayer un acta de entendimiento que establece que la Ciudad entregará durante el primer cuatrimestre de este año la nueva cárcel federal.
El acuerdo entre Ciudad y Nación, a su vez, contempla la posibilidad de ampliar las plazas de alojamiento en el Servicio Penitenciario Federal mediante la instalación de espacios modulares dentro de los predios del Complejo Penitenciario Federal IV y de la Unidad 19, en Ezeiza, destinadas al alojamiento permanente de hasta 400 detenidos.
“La cárcel de Marcos Paz está casi lista y se la vamos a entregar a la Nación, tal como lo habíamos acordado. Esta obra permitirá trasladar a los detenidos que hoy están en Villa Devoto, avanzar con el cierre de la cárcel, que es un pedido histórico de los vecinos del barrio”, anunció el miércoles el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Los convenios fueron firmados entre las dos jurisdicciones en marzo y agosto de 2018. Sin embargo, las obras estuvieron paradas cinco años y se reanudaron en diciembre de 2024.
El nuevo complejo -que se llamará Centro Penitenciario Federal VII- ocupa un predio de 80 hectáreas y podrá alojar a más de 2.200 presos.
Tendrá cuatro unidades con un edificio de administración, uno de programas y servicios para el comando de seguridad interna de la unidad, un área de salud y salas de videoconferencia para internos y profesionales.
Además, tendrá áreas de visitas, un gimnasio y un sector educativo para talleres de trabajo y capacitación laboral.
También habrá un espacio para el distribuidor de raciones alimentarias y un campus determinado por los módulos de alojamiento dividido en cinco sectores independientes con canchas de fútbol y espacios para huertas.
