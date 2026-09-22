Causa ANDIS: la Justicia confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo

De acuerdo con lo que trascendió, se referirá principalmente a los audios que se viralizaron y que, hasta el momento, no fueron incorporados como prueba en el expediente.

Nadia Beller y Fernando Cerimedo

En relación con esas grabaciones, el juez federal Ariel Lijo rechazó el pedido de la defensa de Spagnuolo para suspender la pericia que se lleva adelante sobre los audios. El estudio busca determinar si las grabaciones son auténticas, establecer si fueron editadas o manipuladas y verificar si existen indicios de modificaciones mediante herramientas de inteligencia artificial.

Los otros procesados

La Cámara también confirmó los procesamientos de Pablo Atchabahian, Diego Martín D'Giano, Roger Edgar Grant, Eduardo Nelio González, Lorena Vanesa Di Giorno, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero, Alejandro Gastón Fuentes Acosta, Patricio Gustavo Rama, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Julio César Viera, Patricia Liliana Canavesio, Ruth Noemí Lozano y Luciana Ferrari.

Todos están acusados por asociación ilícita y, con excepción de Viera, también por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, además de otros delitos según el caso.

Viera, señalado como mano derecha de Calvete, quedó exceptuado de ese cargo debido a que no se desempeñaba como funcionario público.

La decisión de la Cámara mantiene así el avance de la investigación judicial sobre el funcionamiento de una presunta estructura integrada por funcionarios y empresarios, mientras continúa la producción de pruebas sobre las contrataciones de medicamentos y el contenido de los audios que forman parte de la causa.