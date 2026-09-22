Causa ANDIS: la Justicia confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo
La Cámara Federal también ratificó los procesamientos de otros imputados y consideró acreditada una "asociación ilícita" integrada por funcionarios.
La Justicia confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en la causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de medicamentos para el organismo.
La decisión fue adoptada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah, integrantes de la Sala II de la Cámara Federal, quienes confirmaron el procesamiento de Spagnuolo por los delitos de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública", "defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional y cohecho pasivo".
Además del exfuncionario, el tribunal ratificó los procesamientos de Miguel Ángel Calvete, su hija Ornella Calvete y Daniel Garbellini, quien se desempeñaba como segundo de Spagnuolo en la ANDIS.
Según la resolución, los camaristas consideraron probada la existencia de una "asociación ilícita conformada por funcionarios públicos y privados", en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades en las contrataciones de medicamentos.
Causa ANDIS: la declaración de Nadia Beller
En paralelo, este miércoles declarará de manera virtual Nadia Beller, abogada boliviana y expareja de Fernando Cerimedo, quien recibió dos disparos y aseguró contar con información vinculada con la causa.
De acuerdo con lo que trascendió, se referirá principalmente a los audios que se viralizaron y que, hasta el momento, no fueron incorporados como prueba en el expediente.
En relación con esas grabaciones, el juez federal Ariel Lijo rechazó el pedido de la defensa de Spagnuolo para suspender la pericia que se lleva adelante sobre los audios. El estudio busca determinar si las grabaciones son auténticas, establecer si fueron editadas o manipuladas y verificar si existen indicios de modificaciones mediante herramientas de inteligencia artificial.
Los otros procesados
La Cámara también confirmó los procesamientos de Pablo Atchabahian, Diego Martín D'Giano, Roger Edgar Grant, Eduardo Nelio González, Lorena Vanesa Di Giorno, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero, Alejandro Gastón Fuentes Acosta, Patricio Gustavo Rama, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Julio César Viera, Patricia Liliana Canavesio, Ruth Noemí Lozano y Luciana Ferrari.
Todos están acusados por asociación ilícita y, con excepción de Viera, también por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, además de otros delitos según el caso.
Viera, señalado como mano derecha de Calvete, quedó exceptuado de ese cargo debido a que no se desempeñaba como funcionario público.
La decisión de la Cámara mantiene así el avance de la investigación judicial sobre el funcionamiento de una presunta estructura integrada por funcionarios y empresarios, mientras continúa la producción de pruebas sobre las contrataciones de medicamentos y el contenido de los audios que forman parte de la causa.
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