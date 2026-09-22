Crimen del profesor de boxeo en Colegiales: la escalofriante hipótesis del caso
Gonzalo Andueza, de 41 años, fue asesinado de un disparo en el abdomen. El imputado, oriundo de Santa Clara del Mar, fue detenido en Palermo.
La investigación por el crimen de Gonzalo Andueza, el profesor de boxeo de 41 años asesinado de un disparo en el Parque Ferroviario del barrio porteño de Colegiales, arrojó en las últimas horas una hipótesis escalofriante respecto a los posibles motivos que habrían desencadenado en el homicidio.
Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el acusado, de 25 años, habría comenzado a discutir con la víctima sobre distintas disciplinas de combate. Tras la escalada del enfrentamiento verbal, habría sacado un arma y le habría disparado al profesor a corta distancia.
El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo 20 de septiembre. La noche anterior, Andueza, algunos de sus alumnos, el ahora imputado -que era amigo de uno de ellos-y otras personas habían participado de un cumpleaños realizado en la terraza de un gimnasio situado sobre la calle Moldes al 1100.
Más tarde, durante la madrugada, el grupo se trasladó a un bar ubicado en la esquina de las avenidas Álvarez Thomas y Olleros. Cerca de la 1.30, Andueza, dos de sus alumnos y el joven de 25 años fueron hasta el Parque Ferroviario, en Moldes y Aguilar.
La discusión que habría derivado en el asesinato
De acuerdo con los elementos reunidos hasta el momento, y difundidos por el sitio Fiscales.gob.ar, una vez en el parque el imputado comenzó a discutir con Andueza sobre las disciplinas de combate que practicaban. El joven estudiaba grappling, un arte marcial de agarre y control, mientras que Andueza era profesor de boxeo.
Según fuentes judiciales, el acusado sostenía que alguien entrenado en Artes Marciales Mixtas (MMA) podía vencer sin problemas a un boxeador. En la conversación también apareció el jiu-jitsu y su eficacia frente al boxeo.
La discusión habría subido de tono y, cerca de las 4 de la madrugada, el acusado habría extraído un arma y efectuado un disparo contra el profesor. El proyectil impactó en la zona izquierda del abdomen de Andueza. Después del ataque, el agresor escapó corriendo en dirección a la calle Palpa.
La víctima fue trasladada al Hospital Pirovano, donde murió durante las primeras horas de la tarde. En el lugar del ataque, los investigadores secuestraron una vaina que será cotejada mediante peritajes balísticos con el arma encontrada posteriormente en poder del sospechoso.
La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, a cargo de Andrés Esteban Madrea, ordenó desde la madrugada una serie de medidas para identificar al atacante. Entre ellas se analizaron las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano y se tomaron declaraciones a los testigos, quienes aportaron el nombre de pila del sospechoso y el número de teléfono que utilizaba.
Con esos datos, los investigadores lograron establecer su identidad, determinaron que el joven es oriundo de Santa Clara del Mar y que residiría ocasionalmente en Guernica. También establecieron que solía visitar a un familiar que vive a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el homicidio.
Detuvieron al acusado en Palermo
El sospechoso fue detenido el domingo por la tarde por agentes de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, cuando salía de un departamento ubicado en la avenida Cabildo al 100, en Palermo.
Según informaron los investigadores, el joven intentaba abordar una moto sin patente cuando fue interceptado. En su poder encontraron una pistola Taurus Milenium calibre 9 milímetros, tres cargadores y un total de 34 municiones del mismo calibre.
El arma fue secuestrada y será sometida a peritajes para determinar si fue utilizada para asesinar a Andueza. En paralelo, el detenido quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°32, a cargo de Paula Pettazzi, quien lo indagará en las próximas horas.
La imputación sostiene que el acusado habría provocado la muerte de Andueza mediante “un disparo certero a aproximadamente un metro de distancia que impactó en la zona izquierda del abdomen de la víctima, con evidente intención de darle muerte”.
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