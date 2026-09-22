Bombazo en la Selección Argentina: Scaloni ya tendría decidido seguir y hay una fecha clave
El entrenador está cada vez más cerca de continuar en en seleccionado nacional. La negociación con AFA avanzó y el nuevo vínculo podría extenderse hasta el Mundial 2030.
La continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina tomó un nuevo impulso. Luego de varias semanas de incertidumbre tras el Mundial 2026, la negociación entre el entrenador y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) avanzó de manera significativa y todo indica que el ciclo tendrá continuidad más allá de diciembre.
Según informó Doble Amarilla, este lunes por la noche se produjo una reunión con el entrenador en la que su permanencia quedó encaminada en un 75%. Los puntos principales del acuerdo estarían prácticamente definidos y solamente quedarían por resolver algunas cuestiones económicas antes de avanzar hacia la firma. La intención sería oficializar la renovación a la brevedad.
El contrato que negocian Scaloni y la AFA
La propuesta representa una continuidad de cuatro años, aunque dividida en dos etapas. El primer período abarcaría desde la finalización del vínculo actual hasta la Copa América, mientras que el segundo permitiría extender el proyecto hasta la próxima Copa del Mundo.
La fórmula 2+2 también permitiría establecer una evaluación intermedia del proceso. En caso de que todas las partes avancen en los términos previstos, Scaloni continuaría conduciendo a la Selección Argentina durante un nuevo ciclo mundialista.
La negociación llega en un momento particular para el equipo nacional. Después de la final, el director técnico había dejado abierta la posibilidad de dar un paso al costado. Sin embargo, con el paso de las semanas, esa postura comenzó a modificarse y el propio Scaloni admitió públicamente que existía una posibilidad concreta de continuar.
¿Qué dijo Scaloni sobre su futuro?
La incertidumbre sobre la continuidad del entrenador comenzó después de la final perdida ante España. Scaloni explicó que el desafío no estaba solamente relacionado con volver a conseguir títulos, sino también con mantener el vínculo construido entre el equipo y los hinchas. En una entrevista posterior, había señalado: "A partir de ahora se abre un paréntesis, vamos a darle oportunidad a eso".
El técnico también puso el foco en la dificultad de repetir el nivel alcanzado durante los últimos años: "No digo repetir los títulos, a nivel de contagio del equipo me refiero, que la gente se sienta identificada, pero es difícil conseguirlo".
En ese sentido, fue todavía más claro: "No va a ser fácil repetir algo así. La gente se identificó con esta selección, da miedo. Miedo en el buen sentido". Su análisis no estuvo vinculado exclusivamente a los resultados deportivos. También habló del desafío que supone reconstruir un plantel que comenzará a atravesar una renovación generacional.
La nueva Selección Argentina sin varios referentes
Uno de los puntos que forman parte de la planificación para esta nueva etapa es la renovación del plantel. La Scaloneta deberá comenzar a convivir con la salida de varios referentes que fueron fundamentales durante el ciclo. Lionel Messi y Nicolás Otamendi aparecen como algunos de los nombres que marcaron una época.
La despedida de Messi frente a Benín, prevista para el 6 de octubre en el Monumental, será además uno de los acontecimientos centrales de esta nueva etapa. La AFA ya trabaja con una convocatoria que combina futbolistas experimentados y jóvenes que buscan ganarse un lugar. El propio organismo confirmó que el plantel comenzó a reunirse desde este martes en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.
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