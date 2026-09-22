Bombazo en la Selección Argentina: Scaloni ya tendría decidido seguir y hay una fecha clave

¿Qué dijo Scaloni sobre su futuro?

La incertidumbre sobre la continuidad del entrenador comenzó después de la final perdida ante España. Scaloni explicó que el desafío no estaba solamente relacionado con volver a conseguir títulos, sino también con mantener el vínculo construido entre el equipo y los hinchas. En una entrevista posterior, había señalado: "A partir de ahora se abre un paréntesis, vamos a darle oportunidad a eso".

El técnico también puso el foco en la dificultad de repetir el nivel alcanzado durante los últimos años: "No digo repetir los títulos, a nivel de contagio del equipo me refiero, que la gente se sienta identificada, pero es difícil conseguirlo".

En ese sentido, fue todavía más claro: "No va a ser fácil repetir algo así. La gente se identificó con esta selección, da miedo. Miedo en el buen sentido". Su análisis no estuvo vinculado exclusivamente a los resultados deportivos. También habló del desafío que supone reconstruir un plantel que comenzará a atravesar una renovación generacional.

La nueva Selección Argentina sin varios referentes

Uno de los puntos que forman parte de la planificación para esta nueva etapa es la renovación del plantel. La Scaloneta deberá comenzar a convivir con la salida de varios referentes que fueron fundamentales durante el ciclo. Lionel Messi y Nicolás Otamendi aparecen como algunos de los nombres que marcaron una época.

La despedida de Messi frente a Benín, prevista para el 6 de octubre en el Monumental, será además uno de los acontecimientos centrales de esta nueva etapa. La AFA ya trabaja con una convocatoria que combina futbolistas experimentados y jóvenes que buscan ganarse un lugar. El propio organismo confirmó que el plantel comenzó a reunirse desde este martes en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.