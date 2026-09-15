Causa ANDIS: ya tiene fecha la declaración testimonial de Nadia Beller desde Bolivia

En este sentido, Beller aseguró que Cerimedo le confesó que Natalia Basil fue quien difundió las grabaciones que destaparon el caso de coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Cabe señalar que Basil fue pareja de Cerimedo y trabajaba en la ANDIS: era directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas en ese organismo, hasta su renuncia en noviembre de 2024. Luego de la confesión de Beller en Bolivia ante los medios, la diputada nacional Marcela Pagano presentó un escrito en los tribunales de Comodoro Py para pedir que declare como testigo en la causa ANDIS, que llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi.

El juez Lijo agregó al expediente el escrito de Pagano y el fiscal estimó que corresponde la declaración de Beller.

En la causa ya está procesado Spagnuolo junto a otras 18 personas, acusadas por los hechos de corrupción. Se investiga un esquema de coimas, sobreprecios y compras direccionadas de medicamentos de alto costo.