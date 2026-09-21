Renunció Alejandro Vilches a la Secretaría de Discapacidad en medio de la discusión por el Presupuesto 2027

Entre las áreas involucradas se encuentran la accesibilidad, el transporte, la educación, la inserción laboral, la protección social, la autonomía personal y la participación plena en la comunidad. Por ese carácter transversal, las políticas destinadas al sector requieren la intervención coordinada de distintos organismos del Estado.

El Foro de Discapacidad pide prorrogar la emergencia nacional hasta diciembre de 2027.

El organismo rector de las políticas de discapacidad no se originó dentro del Ministerio de Salud y, a lo largo de su trayectoria, mantuvo vínculos de trabajo con distintos sectores estatales y sociales. Tras su incorporación a esa cartera, la Secretaría Nacional de Discapacidad conservó esa dinámica de articulación.

En ese esquema, el Ministerio de Salud interviene en los asuntos correspondientes a sus competencias y brinda opiniones técnicas cuando son requeridas. Sin embargo, la definición y la implementación de políticas integrales sobre discapacidad demandan coordinación entre distintas áreas del Gobierno, debido a la diversidad de derechos y necesidades que comprende el sector.

Quién es Alejandro Vilches

Es médico egresado de la Universidad del Salvador y cuenta con una especialización en Gestión de Sistemas de Salud Pública y Privada. A lo largo de su trayectoria, ocupó distintos cargos en el ámbito sanitario.

Antes de asumir la conducción de la Secretaría Nacional de Discapacidad, se desempeñó como secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación. En agosto de 2025, el Gobierno lo designó interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras la salida por supuestas coimas de Diego Spagnuolo, y quedó a cargo de un proceso de revisión y reorganización del organismo.

En febrero de 2026, Vilches fue designado secretario nacional de Discapacidad, luego de la incorporación del área a la estructura del Ministerio de Salud.

También ocupó cargos como asesor de la Jefatura de Gabinete y de comisiones de Salud de la Cámara de Diputados y de la Legislatura porteña. Además, cuenta con experiencia en la gestión de obras sociales y en la docencia universitaria.