Misiones: un chico de 14 años manejaba una camioneta, perdió el control, chocó y murió junto a un joven
Ocurrió a la altura del kilómetro 976, en San Vicente, en Misiones. Cinco personas resultaron heridas con lesiones de distinta gravedad.
Un adolescente de 14 años falleció en Misiones luego de perder el control de la camioneta que conducía. Tras ello chocó contra un vehículo similar que estaba detenido, esperando para poder incorporarse a la ruta, y por la violenta colisión un joven de 18 también murió. En tanto, cinco personas, tres de ellas transeúntes, resultaron heridas con lesiones de distinta gravedad.
El accidente ocurrió cerca de la medianoche del domingo a la altura del kilómetro 976, en San Vicente, Misiones. El menor, identificado como Máximo Rivero, iba al volante de una Volkswagen Amarok acompañado de un chica de 16 años.
Rivero se cruzó de carril cuando transitaba por la ruta nacional 14 y justo en la intersección de esa vía con la calle Democracia, frente a una estación de servicio Shell, chocó contra otra camioneta que estaba detenida. En este vehículo viajaban José Rabe, de 27 años, y su acompañante Joaquín Yoel Lange, de 18.
Como consecuencia del impacto, Lange sufrió heridas de extrema gravedad y murió en el lugar. Mientras que, Rivero también resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde falleció horas después.
La violencia del choque también alcanzó a tres personas que caminaban por la zona. Se trata de Nahuel P., Nicolás G., ambos de 23 años, y Kevin A. F., de 22.
Nahuel y Nicolás son integrantes de Gendarmería Nacional y prestan servicio en el Escuadrón 49 de San Vicente. Al momento del accidente estaban vestidos de civil.
Entre los heridos, José R. permanece internado en terapia intensiva por un traumatismo grave de cráneo. Kevin A. F. también fue ingresado a una unidad de cuidados intensivos por un traumatismo abierto en el pecho.
La adolescente de 16 años sufrió un traumatismo moderado de cráneo y fracturas en las costillas. Nicolás G. tuvo una fractura expuesta de tibia y peroné derechos, mientras que Nahuel P. sufrió un traumatismo leve de cráneo.
La Policía y personal de tránsito trabajó en el lugar para realizar las pericias y luego determinar las circunstancias del choque.
La despedida al joven de 18 años
“Era un excelente niño, trabajador, con toda una vida por delante. Fue un gran hijo, una gran personita. Es una gran tristeza, lo vi crecer trabajando, ayudando a su madre, y hoy veo cómo te arrebatan tu vida, quitando el derecho de que vivas y seas feliz”, dijo una mujer en redes sociales.
Una familiar también lamentó lo sucedido y expresó: “Mi querido Joaquín. Un ser tan hermoso, no te merecías esto”. “Chau, mi gordito. Por siempre en mi corazón, te amo”, escribió una amiga del joven.
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