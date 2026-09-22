Misiones: un chico de 14 años manejaba una camioneta, perdió el control, chocó y murió junto a un joven

Nahuel y Nicolás son integrantes de Gendarmería Nacional y prestan servicio en el Escuadrón 49 de San Vicente. Al momento del accidente estaban vestidos de civil.

Entre los heridos, José R. permanece internado en terapia intensiva por un traumatismo grave de cráneo. Kevin A. F. también fue ingresado a una unidad de cuidados intensivos por un traumatismo abierto en el pecho.

La adolescente de 16 años sufrió un traumatismo moderado de cráneo y fracturas en las costillas. Nicolás G. tuvo una fractura expuesta de tibia y peroné derechos, mientras que Nahuel P. sufrió un traumatismo leve de cráneo.

La Policía y personal de tránsito trabajó en el lugar para realizar las pericias y luego determinar las circunstancias del choque.

La despedida al joven de 18 años

“Era un excelente niño, trabajador, con toda una vida por delante. Fue un gran hijo, una gran personita. Es una gran tristeza, lo vi crecer trabajando, ayudando a su madre, y hoy veo cómo te arrebatan tu vida, quitando el derecho de que vivas y seas feliz”, dijo una mujer en redes sociales.

Una familiar también lamentó lo sucedido y expresó: “Mi querido Joaquín. Un ser tan hermoso, no te merecías esto”. “Chau, mi gordito. Por siempre en mi corazón, te amo”, escribió una amiga del joven.