La Matanza: referentes del PRO se retiran de la fiscalización

Trascendió además que Leila Gianni, la concejal electa en las elecciones del 7 de setiembre, también mandó a retirar a unos 200 fiscales que estaban anotados para participar del control en los centros de votación el próximo domingo en el principal distrito de la Tercera Sección Electoral, según Infobae.

Desde el PRO recordaron los problemas de fiscalización de la Alianza La Libertad Avanza que se dieron respecto a la fiscalización en las elecciones legislativas bonaerense del pasado 7 de septiembre. Aseguraron que "se curraron la guita, no había fiscales y por ende no controlaron nada".

Pese a la alianza entre ambos partidos, las tensiones entre La Libertad Avanza y el PRO vuelven a salir a luz a días de la elección.

La ausencia de los fiscales podría perjudicar nuevamente el control de los votos teniendo en cuenta la implementación del nuevo sistema con Boleta Única de Papel (BUP) y destacando que fue justamente en La Matanza donde La Libertad Avanza perdió por más de trece puntos en las elecciones pasadas.