La Matanza: referentes del PRO se retiran de la fiscalización
Un grupo de mil fiscales que responden a Alejandro Finocchiaro no participará de las elecciones.
A cinco días de las elecciones legislativas nacionales, el PRO decidió retirar a más de 1.000 fiscales que se habían inscrito para controlar los comicios en el partido de La Matanza, el municipio de mayor peso electoral, con graves acusaciones a un sector de La Libertad Avanza.
Según trascendió, la medida de retirarse del operativo abarca a todos los fiscales del PRO de ese partido bonaerense que responden al exministro de Educación y diputado nacional Alejandro Finocchiaro.
La retirada se habría tomado en respuesta a un presunto mal manejo de los fondos destinados a la fiscalización en ese partido bonaerense. Tras conocerse el escándalo, esto fue negado por fuentes del oficialismo nacional.
Las acusaciones apuntan a Luis “Lucho” Ontiveros, un dirigente de origen peronista que trabaja cerca del armador de La Libertad Avanza en Buenos Aires, Sebastián Pareja, quien a su vez se presenta como candidato en tercer lugar en la lista de diputados nacionales.
Desde el PRO sostienen que Ontiveros “busca hacer plata” con la elección y lo acusan de querer “quedarse con ese dinero” destinado al operativo de fiscalización, según Clarín.
Trascendió además que Leila Gianni, la concejal electa en las elecciones del 7 de setiembre, también mandó a retirar a unos 200 fiscales que estaban anotados para participar del control en los centros de votación el próximo domingo en el principal distrito de la Tercera Sección Electoral, según Infobae.
Desde el PRO recordaron los problemas de fiscalización de la Alianza La Libertad Avanza que se dieron respecto a la fiscalización en las elecciones legislativas bonaerense del pasado 7 de septiembre. Aseguraron que "se curraron la guita, no había fiscales y por ende no controlaron nada".
Pese a la alianza entre ambos partidos, las tensiones entre La Libertad Avanza y el PRO vuelven a salir a luz a días de la elección.
La ausencia de los fiscales podría perjudicar nuevamente el control de los votos teniendo en cuenta la implementación del nuevo sistema con Boleta Única de Papel (BUP) y destacando que fue justamente en La Matanza donde La Libertad Avanza perdió por más de trece puntos en las elecciones pasadas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario