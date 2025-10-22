Apareció sana y salva Paola Mariana Lens y la Policía confirmó que su "ausencia fue voluntaria"

Mariana Lens

"Según ha informado el Grupo de Homicidios y Desaparecidos, la mujer se encuentra bien y realiza su vida con total normalidad, disponiendo de su libertad de movimientos como persona mayor de edad", consignó ese medio mallorquín.

Las mismas fuentes precisaron que la ausencia fue voluntaria, y que en ningún momento estuvo retenida ni en situación de riesgo. Con esta intervención, la Policía Nacional dio por cerrado el caso, tras haber activado los protocolos habituales en situaciones de desaparición.

La familia de la joven había comenzado a preocuparse cuando dejó de tener contacto con ellos. La joven incluso bloqueó a todos sus allegados en sus redes sociales. Luego, algunos amigos comenzaron a recibir mensajes que los inquietaron más. Toda esta situación hizo temer a sus familiares que la joven hubiera caído víctima de una red de trata.