Apareció sana y salva Paola Mariana Lens y la Policía confirmó que su "ausencia fue voluntaria"
La madre de la joven que estaba desaparecida desde hacía más de una semana en España, recibió un llamado de una comisaría en Mallorca. Le aseguraron que la joven estaba bien, con ellos, y descartó una desaparición forzada.
Después de varios días de angustia, la familia de Paola Mariana Lens, la joven argentina de 26 años que había viajado a España por una oferta laboral y estaba desaparecida desde el 14 de octubre pasado, recibió este miércoles un llamado desde una dependencia policial de Mallorca que le informó que la joven se encontraba allí, “en buen estado”.
De acuerdo al relato de Gabriela, la madre de Paola Mariana, los efectivos no brindaron más detalles y tampoco le permitieron comunicarse directamente con su hija.
Tal como tenía previsto hacer, Gabriela viajará este mediodía a España para verificar en persona lo que le dijeron en el misterioso llamado y poder hablar en persona con su hija.
La joven, de 26 años, había viajado a España para trabajar como niñera para una familia que vive en Mallorca.
Según consignó Mallorca Diario este miércoles, la Policía Nacional confirmó que pudo ubicar sana y salva a Paola Mariana y descartó una desaparición forzosa durante esta más de una semana que estuvo incomunicada con su familia.
"Según ha informado el Grupo de Homicidios y Desaparecidos, la mujer se encuentra bien y realiza su vida con total normalidad, disponiendo de su libertad de movimientos como persona mayor de edad", consignó ese medio mallorquín.
Las mismas fuentes precisaron que la ausencia fue voluntaria, y que en ningún momento estuvo retenida ni en situación de riesgo. Con esta intervención, la Policía Nacional dio por cerrado el caso, tras haber activado los protocolos habituales en situaciones de desaparición.
La familia de la joven había comenzado a preocuparse cuando dejó de tener contacto con ellos. La joven incluso bloqueó a todos sus allegados en sus redes sociales. Luego, algunos amigos comenzaron a recibir mensajes que los inquietaron más. Toda esta situación hizo temer a sus familiares que la joven hubiera caído víctima de una red de trata.
