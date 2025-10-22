Demócratas le reclaman a Scott Bessent suspender el swap de 20 mil millones de dólares para Javier Milei

La congresista Nydia Velázquez fue una de las voces más duras. En sus redes sociales escribió: “u$s20 mil millones para los aliados de extrema derecha de Trump en Argentina. Cero dólares para las familias estadounidenses”, denunciando un “uso imprudente de los fondos públicos” y exigiendo “rendición de cuentas inmediata”.

El swap con Estados Unidos

El préstamo se enmarca en un acuerdo de swap de monedas por 20 mil millones de dólares entre el Banco Central argentino y el Tesoro de Estados Unidos.

El presidente Milei explicó que el mecanismo funciona como un intercambio de divisas: “Nosotros tenemos un crédito por u$s20.000 millones y ellos tienen un crédito en pesos por el equivalente. Solamente se ejecuta cuando usted lo necesita”, aclaró.

El mandatario agregó que la línea se utilizará “en caso de que no podamos salir al mercado de capitales porque el riesgo país sigue siendo muy alto”. Según Milei, el objetivo es garantizar los pagos de deuda en 2026 y “darle seguridad a quienes invirtieron en la Argentina”.