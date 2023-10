Cecilia Moreau cruzó a Fernando Iglesias tras ser insultada: "Sos un macho de vitrina"

Mientras se trataba un apartamiento del reglamento a pedido de Graciela Camaño y Cecilia Moreau hacía uso de la palabra, comenzaron a escucharse murmullos. Ante esto, la diputada del Frente de Todos apunta contra el dirigente del PRO y le dice: "Por qué no me decís de frente 'pelotuda' como me estás diciendo por lo bajo. Sos un cobarde, un maleducado y un misógino. ¡Vení y decímelo de frente!".