Luis Caputo citó al arzobispo Jorge García Cuerva por su crítica a "haters": "Seguramente se refería a esto"
El Ministro de Economía no estuvo en el Tedeum pero se enteró de que Jorge García Cuerva que habló de los "haters sentados frente a una computadora".
El ministro de Economía, Luis Caputo, fue uno de los funcionarios que faltaron al Tedeum por el 25 de Mayo que se celebró en la Catedral Metropolitana. Sin embargo, algo de la homilía del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, parece haber llegado a sus oídos porque este miércoles lo trajo a colación en X.
"No pude estar presente en el Tedeum, pero seguramente García Cuerva se refería este tipo de violencia en las redes", sentenció Caputo al citar otro mensaje de X en el que alguien insultó al presidente Javier Milei por una foto en la que se lo ve con kipá y una escarapela doble, de Argentina e Israel.
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, remarcó en su homilía del Tedeum por el 25 de Mayo que "lo que nos falta es una clase dirigente que se anime al diálogo, al encuentro y a la reconciliación", pero sus palabras se disiparon y reaparecieron las respuestas afiladas por parte de los mismísimos funcionarios del Gobierno de Javier Milei.
Además, el sucesor de Jorge Bergoglio se refirió a los "haters de hoy, sentados frente a una computadora o cómodamente instalados delante de una pantalla para hacer terrorismo de las redes", en un paralelismo con los "odiadiores de aquella época, sentados en la casa de Cafarnaúm", que criticaban a Jesús.
Luis Caputo se declaró demasiado engripado para asistir a las actividades de Javier Milei y su Gabinete por el 25 de Mayo, que se concentraron en Plaza de Mayo con una parada en la Catedral Metropolitana, una sesión de fotos frente al Cabildo y una reunión de trabajo posterior en Casa Rosada.
Pero el Ministro de Economía parece haber recuperado su salud apenas dos días más tarde y ya se encuentra de lo más activo en X, donde aprovechó para hacerse eco de la parte de la homilía de Jorge García Cuerva que hizo mella en su corazón.
En otro tramo de su mensaje el Arzobispo de Buenos Aires remarcó que "hoy muchos hermanos también experimentan estar paralizados en sus esperanzas, oportunidades, en su dignidad. Desde hace muchos años se sienten postrados, tirados al borde del camino de la vida, y ya no tienen fuerzas para seguir, no pueden sostenerse en sus derechos tan postergados".
"No es cuestión de buscar rápidamente responsables, que con sinceridad y cada uno en su lugar, un poco somos todos, sino en tomar conciencia de que tenemos la enorme responsabilidad de ayudar a curar tantas parálisis personales, familiares y también sociales, como aquellos cuatro hombres que se hicieron cargo y no buscaron culpables, sino soluciones", señaló García Cuerva.
"Nadie en la sociedad es descartable ni desechable, porque todos somos importantes, comenzando por los abuelos, los niños, los enfermos, las personas con discapacidad, los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga, los trabajadores informales y precarizados, y tantos más", remarcó.
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