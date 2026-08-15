Pablo Chill-E llega a Argentina para dar su primer gran show propio: cuándo y dónde será
El referente de la escena urbana trasandina se presentará en octubre, en una noche que marcará un nuevo capítulo en su vínculo con el público argentino.
Pablo Chill-E, uno de los máximos referentes del trap chileno y de la música urbana latinoamericana, llega a Buenos Aires para protagonizar su primer gran show propio en Argentina. El artista se presentará el 9 de octubre en C Art Media, donde repasará las canciones que marcaron su trayectoria y aquellas colaboraciones que conectaron a las escenas de ambos países.
El Shishiboss ya tiene una historia con el público argentino. Participó en distintas ediciones de Buenos Aires Trap y pasó por diferentes escenarios del circuito de clubes, pero esta vez dará un paso más importante: encabezará por primera vez un espectáculo propio en la ciudad.
Una figura clave del urbano chileno
Nacido en Santiago y criado entre Pedro Aguirre Cerda y Puente Alto, Pablo Chill-E construyó una identidad artística fuertemente vinculada con sus orígenes. A través de su música y de Shishigang, movimiento que fundó y que trascendió lo estrictamente musical, se convirtió en una de las figuras que impulsaron la expansión del urbano chileno hacia otros países de la región.
Su conexión con Argentina también se refleja en sus colaboraciones con referentes de la escena local. A lo largo de su carrera trabajó con artistas como Duki, Neo Pistea, Khea y C.R.O., entre otros nombres que fueron protagonistas del crecimiento del trap en el país.
A nivel internacional, además, compartió canciones con figuras como Bad Bunny, Quevedo, Ñengo Flow, Mora, Darell y Paloma Mami, consolidando una trayectoria que lo posicionó como uno de los artistas más influyentes de la música urbana latinoamericana.
El 9 de octubre, Pablo Chill-E finalmente tendrá su gran encuentro con el público argentino en un show propio, donde recorrerá una carrera que ayudó a tender puentes entre las escenas urbanas de Chile y Argentina.
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