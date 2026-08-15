Pablo Chill-E llega a Argentina para dar su primer gran show propio: cuándo y dónde será

Una figura clave del urbano chileno

Nacido en Santiago y criado entre Pedro Aguirre Cerda y Puente Alto, Pablo Chill-E construyó una identidad artística fuertemente vinculada con sus orígenes. A través de su música y de Shishigang, movimiento que fundó y que trascendió lo estrictamente musical, se convirtió en una de las figuras que impulsaron la expansión del urbano chileno hacia otros países de la región.