Reabren el Paso Cristo Redentor tras intensas nevadas: a partir de cuándo y bajo qué condiciones
Tras su cierre por algunas semanas, abren nuevamente el tránsito entre Argentina y Chile en los pasos fronterizos de Neuquén, Mendoza, Catamarca y San Juan.
Tras la reunión del Comité de Coordinaciones de Argentina y Chile realizada este lunes 17 de agosto, las autoridades confirmaron la reapertura del Sistema Integrado Paso Cristo Redentor a partir de este martes 18 de agosto, luego de que estuvieron cerrado al tránsito por varias semanas a raíz de intensas nevadas.
La decisión se tomó tras la evaluación de informes técnicos favorables sobre las condiciones meteorológicas y de transitabilidad segura en la alta montaña.
Sin embargo, el cruce fronterizo funcionará con restricciones estrictas y de manera unidireccional por días, con la prioridad absoluta puesta en el transporte pesado para descomprimir el flujo vehicular comercial.
Cronograma y condiciones de tránsito en el Paso Cristo Redentor de Mendoza
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Martes 18 a jueves 20 de agosto (Sentido Argentina a Chile): Habilitado únicamente para transporte de carga terrestre. Horarios de circulación: de 09:00 a 21:00 (hora argentina) y de 08:00 a 20:00 (hora chilena). El sentido único se mantendrá hasta la zona de Guardia Vieja.
Viernes 21 y sábado 22 de agosto (Sentido Chile a Argentina): Tránsito exclusivo para transporte de carga en dirección contraria. Horarios de circulación: de 09:00 a 21:00 (hora argentina) y de 08:00 a 20:00 (hora chilena), finalizando el tramo unidireccional a la altura de Uspallata.
Vehículos particulares y turismo, aún a la espera
Las autoridades remarcaron que no se habilitará el tránsito para particulares ni colectivos de larga distancia (turismo y transporte de pasajeros).
La medida busca garantizar estándares de seguridad operacional en la ruta antes de restablecer el flujo masivo. Próximamente se anunciarán las fechas y bandas horarias para la normalización del resto de los vehículos.
Cabe señalar que, además del Paso Cristo Redentor, estaban cerrados Pehuenche (también ubicado en Mendoza), Agua Negra (en San Juan), Pircas Negras (La Rioja), Pino Hachado (Neuquén) y San Francisco (Catamarca).
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