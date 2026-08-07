Victoria Villarruel le respondió a Pablo Quirno y se profundiza la interna en La Libertad Avanza
La vicepresidenta Victoria Villarruel negó que vaya a renunciar a pesar de las constantes presiones que recibe desde la Casa Rosada.
Tras el nuevo traspié del gobierno en el Senado, el canciller Pablo Quirno se sumó a las voces que desde loa Casa Rosada le reclaman a la vicepresidenta Victoria Villarruel dar un paso al costado. Como de costumbre Villarruel no se quedó callada, se le plantó a Quirno mientras la interna en el Gobierno se profundiza cada día más.
En ese camino, la vicepresidenta negó cualquier intento de desestabilización que le atribuyen y ratificó que continuará en el cargo.
La titular del Senado, que por estos días ejerce estpa al frente del Poder Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a Colombia, fue categórica: "Yo no desestabilizo a nadie, nada más lejos de mí. Yo en todo momento tengo apego y respeto por las instituciones del país y la Constitución nacional; todo lo hago por amor a la patria".
Luego cuestionó el tono elegido por el canciller para criticarla. "El canciller creo que se ha excedido, y creo que estas palabras deberían ser dichas cara a cara, no para escandalizar a la población", afirmó.
Durante el intercambio con los periodistas frente ala Catedral Metropolitana donde paryicpó de una misa, la vicepresidenta también fue consultada por el mensaje que días atrás publicó en redes sociales, donde expresó su "genuina preocupación por su estado" y aludió a las "persecuciones imaginarias" que, según escribió, Milei replica "en la Argentina y en el exterior". Frente a la consulta sobre si ese comentario hacía referencia a la salud mental del Presidente, respondió de forma escueta: "No, yo no me refería a eso".
La titular del Senado también se refirió a las diferencias que mantiene con Milei, con quien no tiene vínculo desde hace más de dos años. "El problema es que a veces no se pueden expresar los disensos. Y yo soy una persona que fue votada para respetar las instituciones, para asegurar el correcto funcionamiento del Senado de la Nación y del Congreso. Y por esa razón si hay un disenso, puedo expresarlo y debería poder expresarlo. Lo he hecho en todo momento con respeto. En aquellas cuestiones en las que estoy de acuerdo he colaborado de la misma manera que cuando he ejercido mi libertad de expresión", sostuvo.
Además, descartó la posibilidad de renunciar, pese a los pedidos públicos de Quirno y del jefe de Gabinete, Diego Santilli: "Los argentinos nos han elegido como fórmula, y voy a honrar el compromiso y el deber que me legaron los argentinos; estoy orgullosa de poder ser la vicepresidenta de la Nación", concluyó.
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