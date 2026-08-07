Victoria Villarruel le respondió a Pablo Quirno y se profundiza la interna en La Libertad Avanza

Foto gentileza Mariano Fuchila.

La titular del Senado también se refirió a las diferencias que mantiene con Milei, con quien no tiene vínculo desde hace más de dos años. "El problema es que a veces no se pueden expresar los disensos. Y yo soy una persona que fue votada para respetar las instituciones, para asegurar el correcto funcionamiento del Senado de la Nación y del Congreso. Y por esa razón si hay un disenso, puedo expresarlo y debería poder expresarlo. Lo he hecho en todo momento con respeto. En aquellas cuestiones en las que estoy de acuerdo he colaborado de la misma manera que cuando he ejercido mi libertad de expresión", sostuvo.

Además, descartó la posibilidad de renunciar, pese a los pedidos públicos de Quirno y del jefe de Gabinete, Diego Santilli: "Los argentinos nos han elegido como fórmula, y voy a honrar el compromiso y el deber que me legaron los argentinos; estoy orgullosa de poder ser la vicepresidenta de la Nación", concluyó.