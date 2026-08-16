Investigaciones impulsadas por la ONG Ek y el colectivo chileno Desierto Vestido lograron identificar entre los montículos etiquetas de marcas masivas como Old Navy, H&M, Adidas y Levi’s, además de firmas de lujo y diseño internacional como Zara, Hugo Boss, Under Armour, Tommy Hilfiger o Nike.

Hallan 60.000 toneladas de ropa de marca en el desierto: la montaña se ve desde el espacio

Incendios tóxicos, salud en riesgo y el grito desesperado de los vecinos

El problema está lejos de ser solo visual. Ante la acumulación descontrolada, muchas veces la ropa es prendida fuego de manera clandestina para intentar "limpiar" el terreno. Estas quemas generan verdaderos desastres ecológicos: los tejidos sintéticos —principalmente el poliéster, derivado del petróleo— se derriten y forman sobre la tierra una capa oscura que simula al petróleo endurecido.

Los gases liberados durante la combustión generan densas columnas de humo tóxico que llegan hasta las zonas habitadas, provocando graves afecciones respiratorias en los habitantes de los alrededores.

Patricio Ferreira, alcalde de Alto Hospicio, graficó el drama con crudeza en declaraciones a la agencia AFP. "Nos sentimos abandonados. Sentimos que nuestra tierra ha sido sacrificada. Somos el basurero del mundo y todavía no existe una solución real para este problema. En internet, cuando buscas Alto Hospicio, aparecen vídeos que dicen que aquí está el lugar más feo del mundo", indicaron.

Un problema global y un fallo judicial histórico

La crisis supera ampliamente las fronteras chilenas. Según cifras del sector, el puerto de Iquique llega a recibir en determinados períodos entre 120.000 y 180.000 toneladas de ropa usada, posicionando al país trasandino como el cuarto mayor importador mundial de este tipo de prendas.

Ante la gravedad del escenario, la justicia comenzó a intervenir. En un dictamen considerado «histórico», el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta determinó que el Estado chileno tuvo responsabilidad por omisión al no prevenir ni controlar la acumulación ilegal de residuos textiles en terrenos fiscales, ordenando un plan de reparación ambiental a diez años. No obstante, el litigio continúa abierto debido a una apelación presentada por el Consejo de Defensa del Estado ante la Corte Suprema.

Mientras tanto, los números de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ponen el grito en el cielo: la humanidad genera más de 2.000 millones de toneladas de basura al año, y la industria textil se encuentra en la mira por la velocidad con la que se desechan prendas usadas apenas un puñado de veces. Los expertos estiman que duplicar la vida útil de la ropa podría reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero en un 44%.