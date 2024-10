Cómo está el "poroteo" en Diputados para el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

Hasta anoche, la oposición había conseguido unos 163 votos para rechazar el veto e insistir con la ley. Eso significa que con 81 votos, máximo 82, la Casa Rosada podría blindar el segundo veto presidencial en el Congreso. el primero a los jubilados y ahora a las universidades.

Ante este escenario los gobernadores tendrán un rol clave, en especial el peronista Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Marcelo Orrego (San Juan), integrado a lo que queda de Juntos por el Cambio. Aún no definieron cómo votarán sus diputados. En la liga de JxC reina el malestar. "Les votamos todo, ley Bases, paquete fiscal, DNU de jubilaciones y hasta de la SIDE. Pero nunca nos cumplieron nada", se quejan cerca de los mandatarios provinciales del PRO, la UCR y los partidos provinciales.

Pasaron tres semanas desde que los gobernadores aliados se reunieron en Casa Rosada con Luis Caputo y Guillermo Francos para pedir correcciones en el anexo de obra pública y desde entonces no tuvieron novedades. A la asfixia financiera de Nación a las provincias, potenciada por la llegada del año electoral, se suma el impacto político del debate por la educación pública en los territorios.

"No podemos regalarle al peronismo la bandera de las universidades y el acceso a al educación pública para que se reagrupen de cara a las legislativas", aseguran los mandatarios provinciales ante la incertidumbre del armado electoral que desplegará La Libertad Avanza en sus provincias.

En la votación de mañana serán determinantes además las ausencias y las abstenciones. Las abstenciones juegan a favor de la oposición. Cuentan como diputados presentes y elevan así la base de cálculo para que La Libertad Avanza se arrime al tercio de los legisladores necesarios para mantener el veto a flote.

En tanto las ausencias juegan a favor del oficialismo. Le facilitan llegar al tercio y le permiten blindar el veto con menos cantidad de diputados. Es más sencillo legar a un tercio de 240 diputados que a un tercio de 257 en el caso de que los legisladores de todos los bloques ocupen sus bancas mañana. El 11 de septiembre, cuando se votó el veto a la movilidad jubilatoria hubo ocho ausencias. Tres fueron del bloque PRO y el otro, Franciso Morchio (Encuentro Federal), que responde a Rogelio Frigerio. También Nancy Ballejos (PRO) está alineada con gobernador de Entre Ríos. El gobernador de Chubut Ignacio Torres tiene dos diputados, Jorge Ávila (EF) y Ana Clara Romero (PRO).

El bloque macrista que lidera Cristian Ritondo se reunirá hoy a partir de las 18. Macri salió a ordenar la tropa tras el ultimátum de Santiago Caputo. El titular del partido amarillo mantuvo ayer un zoom con los legisladores para bajar linea a favor del veto. No participaron ni Frigerio, ni Torres ni Jorge Macri. El PRO se encaminaba a un escenario de ruptura con Milei que hubiese implicado una virtual guerra electoral en distritos como la Ciudad de Buenos Aires donde Karina Milei no descarta postular el próximo año a Patricia Bullrich en el caso de que la relación con Macri llegue a un punto de no retorno. Álvaro González y Héctor Baldassi serían los únicos dos votos disidentes que rechazarían el veto dentro del bloque PRO. Hay dudas sobre Silvia Lospenatto quien no reveló aún el sentido de su voto y podría no estar presente mañana en el recinto.

Ámbito tuvo acceso al poroteo opositor que arrojaba anoche entre 161 y 163 votos en contra del veto, es decir a favor de la insistencia de la ley, de cara a la sesión en Diputados: 99 votos de Unión por la Patria, 27 de la UCR, 14 de Encuentro Federal, 6 de la Coalición Civica, 5 del frente de izquierda, 2 de la provincia de Santa Cruz, 3 salteños, 4 misioneros, 2 del PRO.

Los legisladores de Salta y Misiones pertenecen a Innovación Federal, bloque que se abstuvo en la votación del veto a la movilidad jubilatoria pero que ahora, ante el incumplimiento de los acuerdo de Nación con los gobernadores Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua, votarían en contra del veto a las universidades.

marcha universitaria Marcha Federal Universitaria que se llevó a cabo el 2 de octubre de 2024

Si el techo de votos de la oposición contra del veto de Javier Milei son 163 votos, al oficialismo le alcanzaría con 82 votos para blindar la medida del Presidente. El resto dependerá de las ausencias y las abstenciones. Y de que no detone, de manera anticipada, una rebelión de los gobernadores contra la Casa Rosada por los acuerdos incumplidos.

Entre el PRO y la Libertad Avanza suman unos 75 diputados a favor del veto. A ellos se suman otros tres del MID de Oscar Zago. Osvaldo Jaldo maneja Independencia, un bloque de tres legisladores. Orrego de San Juan tiene dos. Y la UCR línea libertaria aportaría al menos tres voluntades más. El final está abierto de cara a la sesión de mañana pero la batalla final entre la Casa Rosada y los Gobernadores se dará en el marco del debate por las partidas del Presupuesto de cara al año electoral.