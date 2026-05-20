Diputados aprobó la Ley Hojarasca: el oficialismo avanza con su plan

Por el lado de la oposición, el rechazo a la normativa fue rotundo. El legislador de Unión por la Patria, Nicolás Trotta, afirmó que detrás de esta iniciativa buscan seguir "destruyendo al Estado". A su turno, la referente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, cruzó fuertemente a sus pares cuestionando la supuesta inocuidad de la medida y asegurando que la gran mayoría de los presentes en el recinto no tenían idea del contenido que estaban aprobando.