Qué cambia con las modificaciones aprobadas en Diputados al Régimen Zona Fría y que avanzan al Senado

Desde la Casa Rosada aseguran que la ampliación del régimen aprobada en el año 2021 desnaturalizó el esquema original y generó un fuerte incremento de subsidios cruzados financiados por el resto de los usuarios del país.

Cambios aprobados por Diputados

La iniciativa mantiene el beneficio histórico para usuarios de la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la región de la Puna, donde continuará aplicándose una bonificación sobre el precio del gas natural y el gas propano por redes.

Sin embargo, introduce modificaciones para los usuarios incorporados por la ampliación de la Ley 27.637.

A partir de la reforma, los hogares ubicados en las zonas ampliadas solo podrán acceder al subsidio adicional si están inscriptos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Gobierno a fines de 2025.

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De esta manera el nuevo esquema combinará dos criterios simultáneos: la ubicación geográfica en zonas de severidad climática por un lado y la condición socioeconómica del hogar.

De esta maneta podrán acceder quienes tengan ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un "Hogar 2" integrado por dos adultos y dos menores, además de hogares con Certificado de Vivienda del ReNaBaP y veteranos de Malvinas. En el caso de hogares con un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), la inclusión queda sujeta a evaluación posterior de la Secretaría de Energía.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la CBT en abril para un "Hogar 2", que mide el umbral por debajo del cual se cae en la pobreza, fue de 1.469.768 pesos. Es decir que los hogares con ingresos superiores a los 4.409.304 pesos, perderán los subsidios energéticos y deberán pagar la tarifa plena.

frio frio polar

De acuerdo con el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) - Fundación Mediterránea los mayores aumentos recaerían sobre los usuarios de zonas ampliadas que no califiquen para el nuevo régimen focalizado. Según las simulaciones realizadas por la entidad, un usuario residencial promedio de Bahía Blanca que hoy recibe el subsidio de zona fría y quede excluido del SEF podría enfrentar un incremento cercano al 100% en su factura mensual de gas.

En cambio, quienes mantengan el beneficio mediante el sistema focalizado tendrían subas menores, aunque igualmente superiores a las actuales debido al cambio en la base de cálculo del subsidio. Es que el proyecto indica que el subsidio se calculará exclusivamente sobre el precio del gas, y no sobre el total de la tarifa.