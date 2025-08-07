Comunicado conjunto del PRO y LLA por la alianza en CABA: "Las ideas de la libertad nos unen"

“Como el Presidente ha expresado en repetidas ocasiones: defendemos una causa justa y noble, mucho más grande que nosotros mismos, donde las personas son meros instrumentos de esa causa. Este acuerdo es una prueba contundente de ello”, sostuvieron en el comunicado.

María Eugenia Vidal rechazó el acuerdo del PRO con La Libertad Avanza en la Ciudad

La ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se abrió del acuerdo electoral del PRO aunque sin abandonar el espacio. La ahora diputada nacional, cuyo mandato vence en diciembre próximo, fue muy crítica con la alianza.

"No vale todo por un cargo", aseguró Vidal luego de que se supiera el PRO irá en alianza con LLA en una boleta que se llamará "Alianza La Libertad Avanza", que será de color violeta, que tendrá solo candidatos libertarios en la categoría a senadores y que apenas aparecerán referentes del PRO en los puestos 5 y 6 de la lista de candidatos a Diputados.

Vidal insistió confirmó además que no será candidata en ninguna fuerza y que tampoco hará campaña junto al PRO: “No estoy de acuerdo con ir juntos con La Libertad Avanza”, sostuvo.

En el entorno de la exgobernadora aseguran que ya le había advertido meses atrás sobre esta posición al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y al titular del PRO y ex presidente Mauricio Macri.

“Sería incoherente que sea parte de esa lista”, siguió Vidal, que ya había dejado trascender ciertos cuestionamientos en torno a las consecuencias de la política fiscal del Gobierno, en gran medida vinculada a una pérdida de ingresos reales que afecta sobre todo a los jubilados.

"No sería ético que lo haga. No voy a ser candidata ni hacer campaña. Pero tampoco salto de un partido a otro en año electoral”, sentenció Vidal.