Reconstrucción clave: ordenan peritar el disparo que hirió al fotógrafo Pablo Grillo
Por orden de la jueza María Servini, el lunes se realizará la reconstrucción balística del disparo que dejó gravemente herido al reportero gráfico. La pericia estará a cargo de la Policía de la Ciudad.
La jueza federal María Servini ordenó una reconstrucción minuciosa del disparo que hirió gravemente al fotógrafo Pablo Grillo, en el marco de la represión ocurrida frente al Congreso. El procedimiento será llevado a cabo el próximo lunes por la División Balística de la Policía de la Ciudad, luego de que se completara la planimetría el pasado 2 de agosto.
La pericia tiene como objetivo principal establecer con precisión científica cómo se produjo el impacto del proyectil que alcanzó en la cabeza a Grillo, quién se encontraba cubriendo una manifestación cuando fue alcanzado por un disparo. Según lo dispuesto por el Juzgado, los expertos deberán determinar la trayectoria del proyectil, su velocidad al momento del impacto, la posición exacta desde la que fue disparado y el ángulo de salida del arma.
Además, deberán evaluar si el proyectil impactó previamente en alguna superficie antes de alcanzar al reportero gráfico, y si eso influyó en la velocidad o dirección del disparo. También se deberá precisar la ubicación de Pablo Grillo al momento de recibir el impacto y la de Héctor Jesús Guerrero, el agente de la Policía de la Ciudad acusado de haber efectuado el disparo.
La pericia balística no se limitará a los puntos establecidos por el Juzgado, sino que también incorporará las exigencias planteadas por la querella que representa a la familia de Grillo. Entre ellas se encuentran la determinación de la altura y medidas antropométricas de Guerrero, su posición exacta durante el disparo, así como también las de la víctima. Asimismo, se analizarán el cañón y el tipo de arma involucrada -una pistola Unic lanza gases calibre 38.1 mm-, su alcance real, y las características del entorno al momento del hecho, a partir de registros audiovisuales del operativo.
Uno de los aspectos más relevantes será determinar si el proyectil perdió energía cinética al chocar contra alguna estructura antes de herir a Grillo, lo cual podría modificar la imputación penal sobre el agente involucrado. La reconstrucción servirá como insumo crucial para determinar responsabilidades y avanzar en la causa judicial, que hasta ahora mantiene a Guerrero en el centro de la investigación.
La gravedad de las heridas sufridas por Grillo, quien continúa hospitalizado, generó fuerte repudio en organismos de derechos humanos, agrupaciones gremiales y sociales. La reconstrucción del lunes será clave para esclarecer los hechos y dilucidar el grado de responsabilidad institucional en el uso de armas "menos letales" en contextos represivos.
