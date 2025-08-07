Reconstrucción clave: ordenan peritar el disparo que hirió al fotógrafo Pablo Grillo

La pericia balística no se limitará a los puntos establecidos por el Juzgado, sino que también incorporará las exigencias planteadas por la querella que representa a la familia de Grillo. Entre ellas se encuentran la determinación de la altura y medidas antropométricas de Guerrero, su posición exacta durante el disparo, así como también las de la víctima. Asimismo, se analizarán el cañón y el tipo de arma involucrada -una pistola Unic lanza gases calibre 38.1 mm-, su alcance real, y las características del entorno al momento del hecho, a partir de registros audiovisuales del operativo.