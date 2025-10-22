El mensaje de Cristina Kirchner por el cumpleaños de Estela de Carlotto: "95 jóvenes años"
La presidenta del PJ publicó en sus redes sociales un sentido mensaje por el cumpleaños de la titutar de Abuelas de Plaza de Mayo.
La exvicepresidente Cristina Fernández de Kichner publicó un sentido mensaje en sus redes sociales dedicado a Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, quien este miércoles cumple 95 años. En su publicación, la definió como “una persona imprescindible” en la historia de Argentina.
La titular del Partido Justicialista contó que Estela la visitó el martes en su departamento de la calle San José 1111, donde cumple la prisión domiciliaria, y compartió una foto del encuentro: "La serenidad y calidez que trasmite siempre fue algo que me llamó la atención. Supo transformar su pérdida y su dolor en obra colectiva y reparadora", destacó.
“Sin lugar a dudas, Estela es una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país. Feliz cumpleaños… Estela de Carlotto”, concluyó el saludo de Fernández de Kichner en su cuenta personal de la red social X.
El saludo de la exvicepresidente se sumó al de otros referentes del peronismo, quienes también se expresaron a través de las redes sociales.
Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, también compartió una foto junto a De Carlotto: “Que el Día Nacional del Derecho a la Identidad coincida con tu cumpleaños, más que una coincidencia es un acto de justicia con todo lo que representa tu lucha junto a las Abuelas. Felicidades, querida Estela, siempre hay fuerza si seguimos tu ejemplo”.
Verónica Magario, vicegobernadora bonaerense, escribió: "Queremos desearle un feliz cumpleaños a Estela. Tu valentía y tu compromiso con la Memoria, Verdad y Justicia es un ejemplo para todos los argentinos. Cada día nos recordás que defender los derechos humanos y nuestra democracia es una lucha colectiva y que nunca termina".
Por su parte, el exsecretario de Derechos Humanos y nieto recuperado Horacio Pietragalla Corti, publicó: "Nuestra presidenta de abuelas de Plaza de Mayo hoy cumple un año más de lucha y de ejemplo. Te quiero, Estela, y gracias por devolvernos la posibilidad de saber nuestra historia".
