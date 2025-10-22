El mensaje de Cristina Kirchner por el cumpleaños de Estela de Carlotto: "95 jóvenes años"

Verónica Magario, vicegobernadora bonaerense, escribió: "Queremos desearle un feliz cumpleaños a Estela. Tu valentía y tu compromiso con la Memoria, Verdad y Justicia es un ejemplo para todos los argentinos. Cada día nos recordás que defender los derechos humanos y nuestra democracia es una lucha colectiva y que nunca termina".

Por su parte, el exsecretario de Derechos Humanos y nieto recuperado Horacio Pietragalla Corti, publicó: "Nuestra presidenta de abuelas de Plaza de Mayo hoy cumple un año más de lucha y de ejemplo. Te quiero, Estela, y gracias por devolvernos la posibilidad de saber nuestra historia".