Cristina Kirchner recibió a Carlos Maslatón en su casa de Constitución: de qué hablaron

Tras esa introducción, el abogado se centra en el encuentro: “Ayer me reuní con Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111. Hacía años que quería hablar con ella para analizar parte de lo sucedido en la Argentina en especial desde octubre de 2011 cuando, lamentablemente, se genera la grieta nacional por incomprensión mutua de mensajes y de intenciones políticas”.

Maslatón asegura que la encontró “bien y fuerte” y reconoció haber sido crítico de su gestión: “Le dije que fui muy crítico de su gobierno en 2012-2013 y que participé de las tres marchas del 13S, 8N y 18A. Que entonces creíamos que el país marchaba hacia el chavismo venezolano, una mala interpretación por cierto pues ella y el peronismo mostraron tolerancia hacia el disidente, comportamiento democrático y condena a todo regreso a formas violentas”.

Durante la reunión, ambos analizaron la situación económica y los errores financieros del gobierno actual. Maslatón relató que le reiteró a Kirchner que “considero que fue sentenciada con criterio políticamente motivado y que, perteneciendo yo a la generación política de 1983, no acepto encarcelar al adversario para proscribirlo de la competencia electoral”.

El encuentro también incluyó una mirada sobre temas internacionales, particularmente sobre Irán y la causa AMIA. En este marco, Maslatón le contó a la exvicepresidenta sobre su reunión con el presidente de Israel, Shimon Peres, en noviembre de 2010, donde “él me expresó su agradecimiento por las gestiones de Cristina en este aspecto, así como las de Néstor Kirchner cuya muerte lamentó fuertemente”.