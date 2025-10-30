Cristina Kirchner recibió a Carlos Maslatón en su casa de Constitución: de qué hablaron
La expresidenta se reunió con el abogado en su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria, para analizar la historia política reciente del país y repasar temas económicos e internacionales.
La expresidenta Cristina Kirchner, que aún no se ha expresado públicamente tras la derrota del peronismo en las elecciones legislativas, mantuvo este jueves un encuentro con el abogado Carlos Maslatón en su domicilio de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria tras ser condenada en la causa Vialidad.
Maslatón, conocido por sus posteos provocadores en redes sociales, publicó un extenso relato de la reunión en X, donde remarcó que llevaba años buscando hablar con la exmandataria. Según escribió, su objetivo era analizar “parte de lo sucedido en la Argentina en especial desde octubre de 2011 cuando, lamentablemente, se genera la grieta nacional por incomprensión mutua de mensajes y de intenciones políticas”.
El posteo comienza con una cita bíblica: “Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Evangelio según San Mateo, Capítulo 5, Versículo 10, Nuevo Testamento”, estableciendo un paralelismo con las denuncias de lawfare que Kirchner ha hecho a lo largo de los años.
En su escrito, Maslatón contextualiza la cita: “Estas máximas de Jesucristo fueron expresadas en el año 29 frente a un grupo de judíos que habitaban las orillas del Mar de la Galilea-Israel, en la Judea del siglo I ocupada por el Imperio Romano. Junto al resto de las Bienaventuranzas, es uno de los mensajes más fuertes de la historia de la humanidad. Forman parte de la cultura universal y son aplicables a las injusticias actuales”.
Tras esa introducción, el abogado se centra en el encuentro: “Ayer me reuní con Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111. Hacía años que quería hablar con ella para analizar parte de lo sucedido en la Argentina en especial desde octubre de 2011 cuando, lamentablemente, se genera la grieta nacional por incomprensión mutua de mensajes y de intenciones políticas”.
Maslatón asegura que la encontró “bien y fuerte” y reconoció haber sido crítico de su gestión: “Le dije que fui muy crítico de su gobierno en 2012-2013 y que participé de las tres marchas del 13S, 8N y 18A. Que entonces creíamos que el país marchaba hacia el chavismo venezolano, una mala interpretación por cierto pues ella y el peronismo mostraron tolerancia hacia el disidente, comportamiento democrático y condena a todo regreso a formas violentas”.
Durante la reunión, ambos analizaron la situación económica y los errores financieros del gobierno actual. Maslatón relató que le reiteró a Kirchner que “considero que fue sentenciada con criterio políticamente motivado y que, perteneciendo yo a la generación política de 1983, no acepto encarcelar al adversario para proscribirlo de la competencia electoral”.
El encuentro también incluyó una mirada sobre temas internacionales, particularmente sobre Irán y la causa AMIA. En este marco, Maslatón le contó a la exvicepresidenta sobre su reunión con el presidente de Israel, Shimon Peres, en noviembre de 2010, donde “él me expresó su agradecimiento por las gestiones de Cristina en este aspecto, así como las de Néstor Kirchner cuya muerte lamentó fuertemente”.
