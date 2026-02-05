Comunicado del Gobierno sobre Milagro Sala: "Cárcel"

El Ministerio indicó que “presentar esas medidas de supervisión como hostigamiento busca instalar un relato para mantener un privilegio que no corresponde”. Según el organismo, la República Argentina cumple con las obligaciones internacionales asumidas, aunque advierte que la medida de la CIDH terminó convertida en un beneficio que mantiene a Milagro Sala en su hogar, pese a tener sentencia firme.

comunicado gobierno sala2

En su comunicado, el Ministerio de Justicia de la Nación, presidido por Mariano Cúneo Libarona, afirmó que “la República Argentina cumple con sus obligaciones internacionales”, pero remarcó que “esta medida de la Corte Interamericana se transformó en un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres, pese a tener una condena firme”.

"En la nueva Argentina del presidente Javier Milei se terminaron los privilegios de la casta que se enriqueció a costa de los argentinos de bien. Los derechos humanos están para proteger a las personas, no para blindar a condenados y garantizar su impunidad. Hay un solo lugar para los criminales: la cárcel", sentenció el Ministerio.

Sala cumplió dos tercios de su condena el mes pasado, ya que completó 10 de los 15 años que le dictó la Justicia en Jujuy y que luego fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto implica que la dirigente social está habilitada por el Código Penal a poder tramitar la libertad condicional.