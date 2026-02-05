Comunicado del Gobierno sobre Milagro Sala: "Cárcel"
La subsecretaría de Derechos Humanos reiteró ante la CIDDHH que la activista jujeña cumpla su condena “tras las rejas”.
El Gobierno solicitó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el fin de la prisión domiciliaria de Milagro Sala, quien permanece bajo ese régimen desde 2017 en cumplimiento de una disposición del tribunal internacional. El pedido oficial busca que la dirigente social jujeña pase a cumplir su condena en un establecimiento penitenciario común.
A través de un comunicado, la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona señaló que la Subsecretaría de Derechos Humanos volvió a plantear ante el organismo internacional el fin de la medida que mantiene a Sala bajo arresto domiciliario desde 2017, y reclamó que su prisión sea efectiva, en el marco de las sentencias dictadas por la Justicia argentina.
En ese contexto, el Ministerio remarcó que "Milagro Sala, exlegisladora jujeña y dirigente de la organización barrial Túpac Amaru, condenada por delitos vinculados a asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, debería estar cumpliendo su condena en la cárcel, sin privilegios, como ocurre con el resto de los delincuentes”.
Asimismo, precisó que "la Sra. Sala registra una condena firme de quince años de prisión e inhabilitación absoluta por los delitos mencionados".
En la presentación ante la CIDH, el Estado argentino rechazó las denuncias de “hostigamiento judicial” presentadas por la defensa de Sala. La documentación oficial incluyó registros que, según el Ministerio, muestran que la dirigente habría violado las condiciones de su arresto domiciliario tras cambiar de domicilio sin la autorización judicial correspondiente. Ese movimiento activó alertas en el sistema de monitoreo electrónico, lo que motivó acciones de control adicionales por parte de las autoridades penitenciarias.
El Ministerio indicó que “presentar esas medidas de supervisión como hostigamiento busca instalar un relato para mantener un privilegio que no corresponde”. Según el organismo, la República Argentina cumple con las obligaciones internacionales asumidas, aunque advierte que la medida de la CIDH terminó convertida en un beneficio que mantiene a Milagro Sala en su hogar, pese a tener sentencia firme.
En su comunicado, el Ministerio de Justicia de la Nación, presidido por Mariano Cúneo Libarona, afirmó que “la República Argentina cumple con sus obligaciones internacionales”, pero remarcó que “esta medida de la Corte Interamericana se transformó en un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres, pese a tener una condena firme”.
"En la nueva Argentina del presidente Javier Milei se terminaron los privilegios de la casta que se enriqueció a costa de los argentinos de bien. Los derechos humanos están para proteger a las personas, no para blindar a condenados y garantizar su impunidad. Hay un solo lugar para los criminales: la cárcel", sentenció el Ministerio.
Sala cumplió dos tercios de su condena el mes pasado, ya que completó 10 de los 15 años que le dictó la Justicia en Jujuy y que luego fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto implica que la dirigente social está habilitada por el Código Penal a poder tramitar la libertad condicional.
