El Gobierno asignó casi $130 mil millones al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios

También se verán beneficiadas las entidades de Salta, Corrientes, Jujuy, San Juan y las demás provincias -salvo Formosa- porque los incendios forestales son un tema recurrente en todas las esquinas del país.

En ese caso, la distribución de recursos se hará "en forma proporcional de acuerdo a la cantidad de las afiliadas informada por cada Federación Provincial".

incendios chubut 2

También la Agencia Federal de Emergencias recibirá, a través de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, una partida extra de $ 2.584.880.009,64 para hacer frente a gastos como la fiscalización a las entidades, el establecimiento de centros regionales de control y la adquisición de equipamiento.

El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios también recibirá, como ente de tercer grado, fondos extras por un total de $ 7.754.640.000, que serán "destinados exclusivamente a gastos de funcionamiento y desarrollo de la Academia Nacional de Capacitación de Bomberos Voluntarios".

Los pagos se realizarán a medida que cada entidad presente sus rendiciones de cuentas ante la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios en los tiempos que ya fueron establecidos para el desembolso de subsidios previo a la crisis actual de incendios forestales.