Qué es el dumping: el Gobierno reformó el sistema para bajar los precios de productos importados
Mediante el Decreto 33/2025, se modificaron los plazos y trámites de las medidas contra el dumping para evitar "abusos" que encarecen el consumo.
El Gobierno Nacional anunció una reforma integral del sistema contra el dumping con el objetivo de promover la competencia y lograr una baja de precios tanto para los consumidores finales como para la industria. La medida busca evitar los abusos de este instrumento que, en la práctica, terminan encareciendo los productos en el mercado local.
Para entender el alcance de la medida, primero es necesario definir el concepto. Los derechos antidumping son herramientas que se aplican cuando un producto importado se vende a un precio inferior al valor de mercado de su país de origen, lo que genera una competencia desleal contra la producción local. Sin embargo, el Ejecutivo detectó que en Argentina estas medidas funcionaban en muchos casos como un "derecho adquirido", evitando la competencia real.
Los precios insólitos que se buscan corregir
El sistema actual generó distorsiones notables en los precios de varios bienes. Como ejemplo, las bicicletas mantienen medidas antidumping desde hace más de 20 años, lo que elevó considerablemente su costo.
Otros casos testigo mencionados en la reforma incluyen:
Planchas eléctricas: Cuestan más de $100.000 en el país, mientras que en Europa valen menos de la mitad.
Calefactores: Superan los $30.000 localmente, frente a los $27.000 que cuestan en Brasil.
Ventiladores y procesadoras: Pagan derechos de importación del 164% y 203% respectivamente sobre el valor total.
Bombas de agua: Deben abonar un recargo del 246%.
Cómo es el nuevo sistema antidumping
A través del Decreto 33/2025, se establecieron cambios profundos en los plazos y la burocracia estatal para hacer las importaciones y exportaciones más transparentes.
Menor duración: Las medidas antidumping, que antes tenían una vigencia máxima de 5 años con renovaciones ilimitadas, ahora durarán 3 años, con una única posibilidad de extensión por 2 años más.
Investigaciones más rápidas: Los procesos previos a la aplicación de una medida, que demoraban hasta 12 meses, ahora tendrán un plazo máximo de 8 meses.
Trámite unificado: Se elimina la doble ventanilla y toda la documentación se gestionará directamente en la Comisión Nacional de Comercio Exterior.
Además, para garantizar que las decisiones no perjudiquen a la gente, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor participarán activamente en el análisis de los casos.
