Qué es el dumping: el Gobierno reformó el sistema para bajar los precios de productos importados

Para entender el alcance de la medida, primero es necesario definir el concepto. Los derechos antidumping son herramientas que se aplican cuando un producto importado se vende a un precio inferior al valor de mercado de su país de origen, lo que genera una competencia desleal contra la producción local. Sin embargo, el Ejecutivo detectó que en Argentina estas medidas funcionaban en muchos casos como un "derecho adquirido", evitando la competencia real.