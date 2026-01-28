El Gobierno analiza incorporar a las sesiones extraordinarias la Ley de Emergencia Ígnea
Los incendios forestales ya afectaron a más de 230 mil hectáreas de bosques nativos ante la inacción del gobierno de Javier Milei.
Los incendios forestales en la Patagonia ya afectaron más de 230 mil hectáreas de bosques nativos ante la inacción del gobierno de Javier Milei que ni siquiera envió representantes a las zonas afectadas para interiorizarse sobre la más que delicada situación. En medio del ajuste libertario a los programas de prevención de incendios, y mientras el Presidente baila y canta en un teatro de Mar del Plata, en Casa Rosada comenzaron a sentir las balas de las cada vez más duras críticas por el desinterés oficial.
Frente a este situación y el insistente reclamo de los gobernadores patagónicos, en el gobierno libertario admiten ahora que podrían volver a ampliar el temario a tratar en sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación a partir del próximo 1° de febrero e incluir el proyecto de Ley de Emergencia Ígnea. La iniciativa, resistida por el oficialismo, busca dotar de herramientas a las provincias asediadas por el incendios forestales.
“Podría ser”, admitieron fuentes de Casa Rosada sobre la posibilidad de una nueva ampliación del temario de extraordinarias. En la misma sintonía, otro integrante de la mesa política del presidente Milei admitió que la propuesta está en evaluación y que, si el diagnóstico elaborado se ajusta a los parámetros oficiales, podrían avanzar en su incorporación.
Lo cierto es que con 230 mil hectáreas de tierras afectadas por el fuego, la Patagonia se encuentra en una compleja situación que llevó a los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Rio Negro), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz) a oficializar el reclamo.
Los mandatarios provinciales piden la libre disponibilidad y reasignación de partidas para hacer uso de los recursos nacionales, y si bien el Poder Ejecutivo puede dictar decretos para prorrogar la ley que data de 2022, aspiran a tratarla durante el inicio del período extraordinario que se extenderá hasta el 27 de febrero.
De sancionarse, la norma permitiría destrabar fondos extraordinarios, agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento, fortalecer la coordinación entre Nación y provincias, asistir de manera directa a las poblaciones damnificadas y planificar una respuesta integral frente a los incendios y sus consecuencias.
