El Gobierno analiza incorporar a las sesiones extraordinarias la Ley de Emergencia Ígnea

Los incendios forestales en la Patagonia ya afectaron más de 230 mil hectáreas de bosques nativos ante la inacción del gobierno de Javier Milei que ni siquiera envió representantes a las zonas afectadas para interiorizarse sobre la más que delicada situación. En medio del ajuste libertario a los programas de prevención de incendios, y mientras el Presidente baila y canta en un teatro de Mar del Plata, en Casa Rosada comenzaron a sentir las balas de las cada vez más duras críticas por el desinterés oficial.