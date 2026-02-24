Comunicado de la CGT por el traspaso de la Justicia Laboral Nacional a CABA: "No puede debilitarse"

Trabajadores judiciales ocuparon hoy el edificio central de la Justicia Nacional del Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires y decretaron un paro total de actividades en todo el fuero. La medida afectó en las primeras horas de la mañana a la sede ubicada en Diagonal Roque Sáenz Peña 760 en rechazo de la transferencia progresiva de competencias a la órbita de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), contemplada en el proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno nacional.

La ocupación se decidió tras una asamblea y fue definida como una acción de “emergencia” ante lo que califican como un intento de “desmantelamiento” de la justicia laboral nacional. La protesta incluye la paralización de la actividad judicial desde este lunes por 48 horas y mañana habrá además una movilización a las 11.

El gremio que encabeza Julio Piumato denunció un “atropello a los derechos laborales” y advirtió que la reforma no solo vulnera la Constitución Nacional y tratados internacionales, sino que también representa una “entrega” de la justicia laboral y una amenaza para la tutela efectiva de los derechos de los trabajadores.

El conflicto se centra en el artículo 91 del proyecto de Reforma Laboral, que aprueba el Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral entre el Gobierno nacional y la administración porteña, con un plazo de 180 días para ejecutar el traspaso de jueces, infraestructura y competencias.

El artículo 91 determina que la Justicia Nacional del Trabajo “mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de CABA”.

“Una vez formalizado dicho acuerdo se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos”, agrega la norma incluida en el proyecto de ley.

El gremio sostiene que el traspaso permitirá reformas judiciales sin debate ni consenso, y denuncia “una avanzada sobre la independencia y la protección de los derechos de los trabajadores”.

La ocupación del edificio y el paro total se dan en un clima de alta tensión, con el microcentro porteño afectado por la protesta y la incertidumbre sobre el futuro del fuero laboral nacional.