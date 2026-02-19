MinutoUno

🔴 Reforma Laboral en Diputados EN VIVO: quorum, poroteo, debate y votación, minuto a minuto

Foto: Daniel Vides/NA

Foto: Daniel Vides/NA
Tras la media sanción en el Senado, Diputados debate la Reforma Laboral este jueves, en medio de un paro general de la CGT.

En simultáneo con el paro nacional convocado por la CGT, la Cámara de Diputados convocó a sesionar este jueves desde las 14 horas para tratar la Reforma Laboral que ya cuenta con media sanción en el Senado y que el Gobierno pretende aprobar antes del cierre de las extraordinarias.

De esta manera, quedó confirmada la huelga impulsada por la CGT para este mismo jueves y, aunque la medida de fuerza es sin movilización, se cree que de todos modos muchos ciudadanos marcharán a Congreso en protesta a la gestión de Javier Milei.

El principal desafío del oficialismo es alcanzar el quorum, que confía tener pero de forma ajustada, teniendo en cuenta que muchos diputados deben llegar al Congreso desde sus provincias, sin vuelos por la medida de fuerza.

Minuto a minuto del tratamiento de la Reforma Laboral en Diputados

Paro general: cómo funcionan colectivos, trenes y el subte

"La UTA ratifica su compromiso histórico con la defensa del salario, el empleo y los derechos laborales, y convoca a los trabajadores a acompañar esta medida de fuerza en todo el territorio nacional, para corta, media, larga distancia, combi y subterráneo, con responsabilidad, unidad y conciencia, en resguardo del presente y del futuro de la actividad", exprearon en un comunicado difundido este miércoles que ya ofuscó al presidente Javier Milei y compañía.

Además, desde el gremio ferroviario de La Fraternidad anticiparon su adhesión al paro, así que los trenes quedaron igual de descartados, lo que terminará de alterar la interacción entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.

También anunciaron su adhesión los gremios que forman parte de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), cuyos miembros son los choferes de taxi y de camiones, el personal de servicio marítimo y fluvial, y los aeronavegantes y pilotos.

Así quedan descartados los vuelos comerciales, los servicios de navegación fluvial y marítima, el transporte de mercadería, y el subte de la Ciudad de Buenos Aires, ya que los metrodelegados anunciaron que la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) se unirá a la medida de la CGT contra la Reforma Laboral.

¿La Reforma se convierte en ley directamente?

La respuesta corta es no. Si Diputados modifica el texto, el proyecto no se convierte en ley de forma automática.

La consecuencia legal inmediata es que el documento debe retornar al Senado para una última validación de esos cambios. Esto sucede debido a que el Senado funcionó como la "Cámara de Origen" para esta versión del proyecto; por lo tanto, cualquier modificación introducida por la "Cámara Revisora" (Diputados) obliga legalmente a que el texto regrese a su punto de partida.

El Gobierno eliminará el polémico articulo sobre licencias médicas

La Libertad Avanza (LLA) cedió ante las presiones del PRO, Provincias Unidas y los bloques federales y finalmente va a retirar el Artículo 44 sobre las licencias médicas, uno de los más polémicos de la Reforma Laboral que cuenta con media sanción en el Senado.

Seguí leyendo esta nota.

