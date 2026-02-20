Sindicatos reclaman un paro de 36 horas tras la aprobación de la Reforma Laboral en Diputados

Desde la CGT anticiparon que seguirán insistiendo con frenar la reforma laboral. "Acá no terminó nada. Esto recién empieza", afirmó este jueves Cristian Jerónimo, uno de los cosecretarios generales de la CGT.

Protestas contra la Reforma laboral

Agotada la vía del Congreso, la central obrera intentará frenar la ley en la Justicia, como ya lo logró con otras reformas hechas por el presidente Javier Milei vía decreto o en la Ley Bases. En la misma línea se pronunció otro de los triunviros, Jorge Sola, quien además advirtió que la norma es "inconstitucional" ya que regresiva de derechos alcanzados por los trabajadores y consagrados en la carta magna.

Sin embargo para los gremios más duros agrupados en el Frente Sindical Unidad (FreSU), la alternativa es escalar el conflicto. En ese sentido el líder de la UOM, Abel Furlán, llamó a un paro de 36 horas para la semana que viene previo al debate en el Senado, con movilización las primeras 12 horas y después un paro activo de 24 horas.

cgt

“Esto se resuelve con disputa, se resuelve con lucha, no ahí adentro traicionando lo más sensible y lo más digno que tiene cada trabajador que es su fuente de trabajo”, advirtió ayer Furlán frente al Congreso.

Así está planteado el escenario y se prevé que el lunes el Consejo Directivo de la CGT se reúna de nuevo para discutir los pasos a seguir.

Mientras tanto, el Fresu viene creciendo en número de gremios y cada día se diferencia más de la estrategia delineada por el triunvirato de la CGT. No plantean una ruptura, pero hace semanas que llevan adelante un plan de lucha propio. Además de la UOM, lo integran Aceiteros y las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA), entre otros. Y en las últimas se sumaron el sector camionero que lidera Pablo Moyano y La Fraternidad de Omar Maturano.

reforma laboral despidos.jpg

Dentro de la CGT, sin diálogo con el Gobierno y con poca influencia en el Congreso, ya apuntan a construir una alternativa política para 2027. Jerónimo lo dijo explícitamente en la conferencia de prensa de este jueves: "el peronismo va a volver a construir una alternativa y el movimiento obrero va a ser un protagonista y seguramente vamos a poder construir un país que le vuelva a dar oportunidad a los 47 millones de argentinos".