Sindicatos reclaman un paro de 36 horas tras la aprobación de la Reforma Laboral en Diputados
El gobierno de Javier Milei se anotó un resonante triunfo en Diputados en la madrugada de este viernes y espera que el Senado convierta en ley, el próximo viernes, la polémica reforma laboral.
Tras la aprobación de la reforma laboral en Diputados (debe regresar ahora al Senado porque se eliminó el Artículo 44) los representantes de los trabajadores comienzan a discutir el camino a seguir para resistir su implementación.
En ese sentido los gremios más duros comenzaron a presionar al triunvirato que conduce la Confederación General del Trabajo (CGT) para profundizar el plan de lucha y avanzar hacia un paro general por 36 horas. Sin embargo en la cúpula de la central sindical apuestan por un camino alternativo y analizan la posibilidad de judicializar y plantear la inconstitucionalidad de la ley una vez que sea promulgada en el Boletín Oficial.
Una tercera línea, más resignada, apuestan todo al armado electoral de 2027 y a un cambio de gobierno cómo única salida para avanzar en su derogación.
Ninguna de las estrategias desplegadas por la CGT dio resultado y la reforma laboral ya es una realidad. Solo falata definir si el Senado insistirá con el texto original que incluía el Artículo 44 que castiga a los trabajadores por enfermarse (cosa que se prevé no sucederá) o bien sancionar el texto modificado en Diputados. El debate está previsto para el próximo viernes.
Ni la presión del sindicalismo sobre los gobernadores dialoguistas del peronismo que apoyaron la reforma laboral, ni las movilizaciones, ni el paro general dieron resultado. Los bloques federales, Provincias Unidas y los diputados de Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalaqua (Misiones) colaboraron con la sanción de la polémica ley que quita derechos a los trabajadores y financia despidos con fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Desde la CGT anticiparon que seguirán insistiendo con frenar la reforma laboral. "Acá no terminó nada. Esto recién empieza", afirmó este jueves Cristian Jerónimo, uno de los cosecretarios generales de la CGT.
Agotada la vía del Congreso, la central obrera intentará frenar la ley en la Justicia, como ya lo logró con otras reformas hechas por el presidente Javier Milei vía decreto o en la Ley Bases. En la misma línea se pronunció otro de los triunviros, Jorge Sola, quien además advirtió que la norma es "inconstitucional" ya que regresiva de derechos alcanzados por los trabajadores y consagrados en la carta magna.
Sin embargo para los gremios más duros agrupados en el Frente Sindical Unidad (FreSU), la alternativa es escalar el conflicto. En ese sentido el líder de la UOM, Abel Furlán, llamó a un paro de 36 horas para la semana que viene previo al debate en el Senado, con movilización las primeras 12 horas y después un paro activo de 24 horas.
“Esto se resuelve con disputa, se resuelve con lucha, no ahí adentro traicionando lo más sensible y lo más digno que tiene cada trabajador que es su fuente de trabajo”, advirtió ayer Furlán frente al Congreso.
Así está planteado el escenario y se prevé que el lunes el Consejo Directivo de la CGT se reúna de nuevo para discutir los pasos a seguir.
Mientras tanto, el Fresu viene creciendo en número de gremios y cada día se diferencia más de la estrategia delineada por el triunvirato de la CGT. No plantean una ruptura, pero hace semanas que llevan adelante un plan de lucha propio. Además de la UOM, lo integran Aceiteros y las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA), entre otros. Y en las últimas se sumaron el sector camionero que lidera Pablo Moyano y La Fraternidad de Omar Maturano.
Dentro de la CGT, sin diálogo con el Gobierno y con poca influencia en el Congreso, ya apuntan a construir una alternativa política para 2027. Jerónimo lo dijo explícitamente en la conferencia de prensa de este jueves: "el peronismo va a volver a construir una alternativa y el movimiento obrero va a ser un protagonista y seguramente vamos a poder construir un país que le vuelva a dar oportunidad a los 47 millones de argentinos".
