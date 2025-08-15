Comunicado de la Vocería Presidencial por los opiáceos contaminados: "Señor Fentanilo"

"No es un dato menor que el Gobernador Axel Kicillof y su Ministro de Salud, Nicolás Kreplak, son los principales clientes de HLB Pharma. Actualmente el juez que investiga la causa es Ernesto Kreplak, hermano del Ministro de Salud de Kicillof, principal cliente del laboratorio HLB", advirtió.

Y amenazó: "por lo tanto, ante la evidencia contundente, si en los próximos días el Juez Kreplak no ordenara la inmediata detención del dueño del laboratorio, Ariel García Fuefaro, el Gobierno Nacional lo recusará presumiendo un conflicto de intereses resultante de su vínculo familiar con Nicolás Kreplak".

fentanilo

El gobierno libertario defendió además el controvertido accionar de la Anmat bajo la nueva gestión del ministro de Salud Mario Lugones y que es objeto de investigación por estas horas tras conocerse su inacción ante el alerta lanzado a fines del año pasado.

Finalmente, el comunicado busca llevar tranquilidad, asegurando que "todas las dosis de fentanilo contaminado fueron retiradas del mercado" gracias al accionar del ministro Mario Lugones, y que el Gobierno irá "hasta las últimas consecuencias para asegurar que el responsable termine tras las rejas".