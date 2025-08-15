Comunicado de la Vocería Presidencial por los opiáceos contaminados: "Señor Fentanilo"
El gobierno de Javier Milei pisoteó una vez más la división de poderes y reclamó al juez que investiga la causa por el fentanilo contaminado que siga sus indicaciones y lo amenazó con recusarlo si no lo hace.
El gobierno de Javier Milei volvió a violar este viernes la división de poderes y abiertamente amenazó al juez Ernesto Kreplak con avanzar en su recusación si no hace lo que desde la Casa Rosada le exigen en el marco de la causa que investiga más de 90 muertes a quienes se les aplicó, en distintos centros de salud, fentanilo contaminado.
A través de un comunicado publicado en las cuentas en redes de la vocería presidencial que lidera Manuel Adorni, el gobierno libertario le ordenó al juez Kreplak avanzar con la detención en los próximos días de Ariel García Furfaro y lo amenazó con una eventual recusación, por presunto conflicto de intereses, en caso de no hacerlo.
En el extenso comunicado y en medio de la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires donde todas las encuestas anticipan una dura derrota para La Libertad Avanza, el gobierno de Milei intentó vincular al dueño de HLB Pharma, a quien calificó como el "Señor del Fantanilo", con el kircherismo.
Luego de que se supiera que la Anmat había advertido a fines del año pasado sobre graves deficiencias en la producción del laboratorio pero no hiciera nada para proteger la salud de los argentinos, ahora el oficialismo asegura que García Furfaro es "un hombre vinculado a Lázaro Báez, que estuvo preso por intento de homicidio, y que de la mano del kirchnerismo pasó de verdulero a empresario farmacéutico multimillonario, en pocos años y vendiéndole sus productos al Estado y a los amigos del poder".
Y siguió: "hemos hecho lo que ningún otro gobierno hizo: clausurar y denunciar el laboratorio de Ariel García Furfaro, empresario corrupto, amigo y beneficiario de la casta política que arruinó el país y llenó la administración pública de ñoquis y corruptos en todas las áreas".
"No es un dato menor que el Gobernador Axel Kicillof y su Ministro de Salud, Nicolás Kreplak, son los principales clientes de HLB Pharma. Actualmente el juez que investiga la causa es Ernesto Kreplak, hermano del Ministro de Salud de Kicillof, principal cliente del laboratorio HLB", advirtió.
Y amenazó: "por lo tanto, ante la evidencia contundente, si en los próximos días el Juez Kreplak no ordenara la inmediata detención del dueño del laboratorio, Ariel García Fuefaro, el Gobierno Nacional lo recusará presumiendo un conflicto de intereses resultante de su vínculo familiar con Nicolás Kreplak".
El gobierno libertario defendió además el controvertido accionar de la Anmat bajo la nueva gestión del ministro de Salud Mario Lugones y que es objeto de investigación por estas horas tras conocerse su inacción ante el alerta lanzado a fines del año pasado.
Finalmente, el comunicado busca llevar tranquilidad, asegurando que "todas las dosis de fentanilo contaminado fueron retiradas del mercado" gracias al accionar del ministro Mario Lugones, y que el Gobierno irá "hasta las últimas consecuencias para asegurar que el responsable termine tras las rejas".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario